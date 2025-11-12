Las comunidades del PP acceden al fin a facilitar los datos de los programas de cribados de cáncer

La comisión de Salud Pública definirá mañana qué indicadores se pedirán para que sea homogéneo. Al fin, al menos para los ciudadanos, ha llegado el acuerdo. El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado este miércoles compartir datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. A esto, las autonomías del PP se han estado negando desde hace semanas al considerar que el Gobierno quería hacer un uso partidista de esos datos, aprovechando lo ocurrido en Andalucía.