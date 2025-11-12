edición general
Las comunidades del PP acceden al fin a facilitar los datos de los programas de cribados de cáncer

La comisión de Salud Pública definirá mañana qué indicadores se pedirán para que sea homogéneo. Al fin, al menos para los ciudadanos, ha llegado el acuerdo. El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado este miércoles compartir datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. A esto, las autonomías del PP se han estado negando desde hace semanas al considerar que el Gobierno quería hacer un uso partidista de esos datos, aprovechando lo ocurrido en Andalucía.

Mixtape96 #1 Mixtape96
Las comunidades del PP acceden por fin a cumplir ley.

Vaya rémora de partido y de forma de entender la política.
XtrMnIO #2 XtrMnIO
El que esos datos sean verdaderos es harina de otro costal.
OCLuis #3 OCLuis
Habrán accedido después de consultar con sus correspondientes gabinetes jurídicos que les habrán dicho que no se pueden negar... Además, seguro que ya saben quien se va a comer el marrón o a quien van a sacrificar para tratar de minimizar entre la población el negativo efecto que tienen sus crímenes contra el país, contra la democracia y contra los españoles.
OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
Me juego el cuello de otro que estos datos van a estar tan cocinados, que se van a poder oler por toda españa
