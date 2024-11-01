La Comunidad de Madrid recibió dinero para crear más de 5.300 plazas de Infantil y solo ha creado 3.928

El Gobierno de Ayuso ha recibido más de 54 millones de euros para aumentar las plazas gratuitas en el ciclo 0-3 gracias a los fondos Next Generation canalizados por el Gobierno, pero no ha creado todas las plazas a las que se comprometió.
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Felicidades a los votantes de derechas, en especial para la mayoría que las pasa canutas para llegar a final de mes, deben sentir una felicidad extrema.
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El votante de derechas es aquél que desdibuja la frontera entre la maldad y la estupidez.