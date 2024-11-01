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La Comunidad de Madrid recibió dinero para crear más de 5.300 plazas de Infantil y solo ha creado 3.928

La Comunidad de Madrid recibió dinero para crear más de 5.300 plazas de Infantil y solo ha creado 3.928

El Gobierno de Ayuso ha recibido más de 54 millones de euros para aumentar las plazas gratuitas en el ciclo 0-3 gracias a los fondos Next Generation canalizados por el Gobierno, pero no ha creado todas las plazas a las que se comprometió.

| etiquetas: madrid , plazas , educación infantil , next generation
36 12 0 K 217 Madriléame
9 comentarios
36 12 0 K 217 Madriléame
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv *
Otros incumplidores: "Andalucía tenía que crear más de 12.000 plazas pero renunció a los 112 millones de fondos ofrecidos para ello. El argumento: la creación de plazas públicas iría en detrimento de la enorme red de escuelas infantiles privadas".

Felicidades a los votantes de derechas, en especial para la mayoría que las pasa canutas para llegar a final de mes, deben sentir una felicidad extrema.
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mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Maldito Perro!!!!!!!
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cocolisto #6 cocolisto
A la buchaca,con permiso de organismos de gestión,jueces y anticorrupción.
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#3 moratos
¿Que pensabais? ¿Que las facturas de Quirón se pagaban solas? De alguna parte habrá que sacar el dinero
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#7 tierramar *
Relacionada: La Comunidad de Madrid paraliza sus escuelas infantiles: profesionales exigen dignidad y recursos
www.meneame.net/m/actualidad/comunidad-madrid-paraliza-escuelas-infant
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Cehona #9 Cehona
Pero la UE según el PP solo fiscaliza los fondos en Adif
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
El resto pal aticazo de la Marquesa y el Presidente Consorte de la CAM.
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camvalf #4 camvalf
Es que los precios no son los que calculan los los rojos, en Madrid las plazas son más selectas por lo tanto ese dinetondio para menos...
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Ludovicio #8 Ludovicio *
El votante de derechas es ese idiota que se queja de que lo público no funciona bien y lo usa como excusa para votar a quien se encarga de que no funcione.

El votante de derechas es aquél que desdibuja la frontera entre la maldad y la estupidez.
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menéame