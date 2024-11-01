edición general
La Comunidad de Madrid se opone a la climatización de colegios en Rivas pese a estar financiada por su Ayuntamiento

El proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para climatizar centros educativos públicos del municipio se ha encontrado con las reticencias de la Comunidad de Madrid, pese a que el Consistorio ha planteado asumir la inversión con fondos propios. La iniciativa, que responde a una demanda reiterada de la comunidad educativa, forma parte de una de las principales apuestas del Gobierno municipal en los presupuestos de 2026 y contempla una inversión que asciende a 14,2 millones de euros.

#3 trasparente
La Ayuso es una grandísima hija de puta, Rivas es uno de los pocos municipios de Madrid en los que gobierna la izquierda, lo demás es un mar de fachapobres.
#5 Sacianez
#3, gobierna la izquierda y hay pasta... Curioso
#1 Nasser
No votan Pp, que se jodan, otro éxito más del Partido Popular. xD xD xD
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Sus despachos no están climatizados. Predican con el ejemplo.
powernergia #6 powernergia
Es que si los colegios públicos empiezan a climatizar, se les acaba la propaganda a los privados.

colegiohelade.es/aulas-eficientes/

Siempre hay clases¡¡

En Madrid mas.
#4 fremen11
No es más tonta, asesina y ladrona porque no nació antes.......
