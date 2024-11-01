La Comunidad de Madrid se opone a la climatización de colegios en Rivas pese a estar financiada por su Ayuntamiento

El proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para climatizar centros educativos públicos del municipio se ha encontrado con las reticencias de la Comunidad de Madrid, pese a que el Consistorio ha planteado asumir la inversión con fondos propios. La iniciativa, que responde a una demanda reiterada de la comunidad educativa, forma parte de una de las principales apuestas del Gobierno municipal en los presupuestos de 2026 y contempla una inversión que asciende a 14,2 millones de euros.