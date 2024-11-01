edición general
4 meneos
71 clics
La Comunidad de Madrid anuncia nuevos apagones y cortes de luz para esta semana: más de 20 municipios afectados

La Comunidad de Madrid anuncia nuevos apagones y cortes de luz para esta semana: más de 20 municipios afectados

Madrid ciudad se verá afectada por los cortes de luz, que afectarán a varias de sus calles entre el 9 y el 11 de diciembre

| etiquetas: ayuso , apagon
3 1 2 K 39 actualidad
13 comentarios
3 1 2 K 39 actualidad
ChatGPT #3 ChatGPT
Tag: ayuso
Cómo conoce a la parroquia! xD
2 K 30
Jaime131 #4 Jaime131
#3 Lo raro es que no lo hayan puesto en el titular:"La Comunidad de Madrid de Ayuso..."
3 K 46
ChatGPT #5 ChatGPT *
#4 ¿que son trabajos programados por Iberdrola distribución para realizar mejoras?

Da igual, titulemos “Aayuso va a ir a tu casa a arrancar los cables de la acometida”

El puto karma nene, pudriendo menéame poco a poco
2 K 32
#12 mcfgdbbn3
#4: La Comunidad de Pim Pam Pún. #pimpampún
0 K 12
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
Desde la compañía recomiendan no realizar tareas eléctricas durante los cortes, ya que el servicio podría restablecerse antes del horario previsto. También recomiendan planificar las actividades del hogar o trabajo y evitar el uso de ascensores durante las franjas afectadas
0 K 20
#6 Suleiman
Esto no es exclusivo de Madrid, en Barcelona ya llevo tres cortes...
0 K 13
#7 Borgiano
#6 Es lo que tiene pasear por La Rambla.
0 K 8
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#6 Pero en Barcelona no tenéis a Ayuso. xD
0 K 20
Blooder #10 Blooder
#6 pero los de Madrid son los mejores.
0 K 6
#9 Leon_Bocanegra
Joder como se enfada el team "amiAyusonomelatoqueis".
0 K 12
ChatGPT #11 ChatGPT
Por cierto, errónea, la Comunidad de Madrid no anuncia nada. La noticia apunta directamente a Iberdrola distribución
0 K 11
Arzak_ #13 Arzak_
Maldito Perro Chances hestá conbirtiendo Madri en Benesuela.

:wall:
0 K 11
Andreham #1 Andreham
Joder, van a tener razón los pesados del ayuseame.
0 K 8

menéame