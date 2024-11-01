·
4

71
clics
La Comunidad de Madrid anuncia nuevos apagones y cortes de luz para esta semana: más de 20 municipios afectados
Madrid ciudad se verá afectada por los cortes de luz, que afectarán a varias de sus calles entre el 9 y el 11 de diciembre
|
ayuso
,
apagon
3
1
2
K
39
actualidad
13 comentarios
#3
ChatGPT
Tag: ayuso
Cómo conoce a la parroquia!
2
K
30
#4
Jaime131
#3
Lo raro es que no lo hayan puesto en el titular:"La Comunidad de Madrid de Ayuso..."
3
K
46
#5
ChatGPT
*
#4
¿que son trabajos programados por Iberdrola distribución para realizar mejoras?
Da igual, titulemos “Aayuso va a ir a tu casa a arrancar los cables de la acometida”
El puto karma nene, pudriendo menéame poco a poco
2
K
32
#12
mcfgdbbn3
#4
: La Comunidad de Pim Pam Pún.
#pimpampún
0
K
12
#2
YSiguesLeyendo
Desde la compañía recomiendan no realizar tareas eléctricas durante los cortes, ya que el servicio podría restablecerse antes del horario previsto. También recomiendan planificar las actividades del hogar o trabajo y evitar el uso de ascensores durante las franjas afectadas
0
K
20
#6
Suleiman
Esto no es exclusivo de Madrid, en Barcelona ya llevo tres cortes...
0
K
13
#7
Borgiano
#6
Es lo que tiene pasear por La Rambla.
0
K
8
#8
Antipalancas21
#6
Pero en Barcelona no tenéis a Ayuso.
0
K
20
#10
Blooder
#6
pero los de Madrid son los mejores.
0
K
6
#9
Leon_Bocanegra
Joder como se enfada el team "amiAyusonomelatoqueis".
0
K
12
#11
ChatGPT
Por cierto, errónea, la Comunidad de Madrid no anuncia nada. La noticia apunta directamente a Iberdrola distribución
0
K
11
#13
Arzak_
Maldito Perro Chances hestá conbirtiendo Madri en Benesuela.
0
K
11
#1
Andreham
Joder, van a tener razón los pesados del ayuseame.
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
