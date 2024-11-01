edición general
5 meneos
93 clics

Comunicado del Viñarock

El Viñarock saca otro comunicado previo a la apertura de la venta de entradas para lavar su imagen con respecto a su financiación por parte del fondo KKR.

| etiquetas: festival , música , palestina
4 1 3 K 12 cultura
2 comentarios
4 1 3 K 12 cultura
loborojo #1 loborojo
No cuela, boikot hasta que a KKR no le salga rentable y venda, si hay que perderse un viña para que KKR salga escaldado poco me parece.
4 K 71
pitercio #2 pitercio *
Niñamuertarock.

"La intención enrevesada se ve desde el inicio al “confundir” Gaza con Cisjordania". Ya, coge tú dinero genocida y que te aproveche.
0 K 12

menéame