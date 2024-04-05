·
12
meneos
25
clics
Comunicado de ETA: la banda cesa su "actividad armada"
ETA ha emitido esta tarde del 20 de octubre de 2011 un comunicado en el que anuncia el fin definitivo de su actividad armada. Además, pide al Gobierno un proceso de diálogo.
comunicado
eta
banda
cese
#3
doramono
#_1
Franco murió el 20 de octubre de 1975
6
85
#4
Feindesland
#3
el 20 de Noviembre de 1975, perdona. Es mucho más reciente.
4
55
#6
doramono
#4
cierto, el 15 sufrió el infarto
1
37
#7
Aperitx
#4
Ahora es 19
www.meneame.net/story/uno-forenses-embalsamaron-franco-da-dato-cambia-
2
23
#8
Abcdefghijklm
#3
pero el no solo mató y torturó a muchísimos más españoles que ETA
3
32
#10
ur_quan_master
*
#8
y añado que mientras que los crímenes de ETA han sido perseguidos y juzgados los del franquismo están impunes.
3
41
#13
plutanasio
#10
también hay cientos de crímenes de ETA sin resolver.
0
13
#15
ur_quan_master
#13
pero no será por falta de persecución
1
26
#16
plutanasio
#15
pues parecido a los crímenes de la dictadura. De Juana Chaos está tocándose los huevos en Venezuela.
0
13
#18
ur_quan_master
#16
ni de lejos
0
11
#17
Feindesland
#8
Es igual: o vivimos en el presente o en el pasado. Esa es la elección.
0
18
#11
Katapulta2
*
#3
La diferencia es que Franco fue un dictador que gobernó España durante 40 años gracias a las estructuras de poder, cómo las fuerza militares, la guardia civil, los jueces... y un gran número de familias poderosas. Franco murió pero las estructuras de poder continuaron.
ETA fué una organización terrorista, sin ningún poder real. ETA dejó las armas y con ello se acabó.
ETA fué una organización terrorista, sin ningún poder real. ETA dejó las armas y con ello se acabó.
4
52
#14
Kantinero
#3
Y una mierda, Franco sigue vivo, ha superado hasta el unboxing
0
9
#19
Magog
#3
nadie reivindica a ETA hoy, ni la blanquea, ni sale con banderas del hacha , y mucho menos ningún político.
2
36
#21
ElenaCoures1
#19
www.eldebate.com/espana/20240405/audiencia-nacional-procesa-17-persona
Nadie. En realidad eran gusanos
Nadie. En realidad eran gusanos
0
7
#1
ur_quan_master
Merece la pena publicarlo porque parece que hay quien no se ha enterado
3
61
#2
XtrMnIO
#1
Hablas por la imbécil que preside la CAM, no?
1
24
#5
ur_quan_master
#2
entre otras personas
1
14
#12
aupaatu
Y Vox se fundo en 2013. Hasta esta fecha no existían los fascistas en el Reino de España
1
21
#20
Uda
#12
y Fuerza Nueva y la Falange???
Anda que estás bien informado...
0
10
#22
eipoc
¿Podría alguien de este hilo decirme cual era el punto de vista de ETA contado por ellos? Porque veo muchos que aquí solo conocen el punto de vista de ETA contado por el estado español.
Lo comento porque visto cómo ponen al comunismo al final me he interesado e informado. Me he tenido que hacer comunista, porque Ayuso decía "o ellos o Comunismo", pues no me quedó otra que caer rendido a la ideología comunista. Si alguien me lo cuenta lo mismo no me queda mas remedio que plantearme otro tipo de posiciones, como la de apoyar la defensa armada y legítima del pueblo palestino, contra la que está también.
0
10
#9
Estoeslaostia
El del medio es Facu?
0
