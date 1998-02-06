Uno de los forenses que embalsamaron a Franco da un dato que cambia la historia: el dictador no murió el 20 de noviembre

Este jueves, 20 de noviembre, se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco. O no. Uno de los forenses que embalsamó su cuerpo después de morir ha arrojado en una entrevista para El País un dato que obligaría a cambiar los libros de historia. Según Antonio Piga, el generalísimo habría fallecido un día antes de lo anunciado, el 19 de noviembre de 1975. Y lo explica así: el equipo de médicos forenses entró alrededor de las 23.30 de ese día en el Hospital de La Paz. “Cuando nosotros llegamos el caudillo llevaba muerto varias horas.
| etiquetas: franco , fecha , muerte , miente hasta después de muerto
Inicio Guerra Civil... 18/07/36
Final Guerra Civil ... 01/04/39
SUMA ...................... 19/11/75
Pero se ve que los fatxas le mienten hasta al enterrador.
Pero claro, había que dejarlo todo "atado y bien atado", por eso lo mantuvieron artificalmente vivo tantos días e incluso aplazaron el comunicado de su muerte: todo para ganar tiempo.
Edit: #1 ¡Es verdad, también quisieron elegir esa fecha por el simbolismo que tiene en la "mitología" fascistoide!
SÍ. Más que nada porque el que mintieran sobre la hora de su fallecimiento es ilustrativo de la trascendencia del hecho.
Lo que no tiene ninguna importancia es ese nihilismo absurdo del que haces gala.
www.nytimes.com/1998/02/06/world/cristobal-martinez-bordiu-75-surgeon-
Los precedentes de estas estatuillas se encuentran en las primitivas prácticas de ejecuciones rituales. Durante la dinastía I, el faraón Dyer fue inhumado junto a su esposa y en las inmediaciones de su tumba se hallaron más de trescientos sirvientes. Al finalizar la dinastía II los sacrificios rituales fueron reemplazados por reproducciones simbólicas grabadas en los muros de las tumbas, estatuillas de portadores de ofrendas y sirvientes representando diversos oficios. A partir del Imperio Medio se generalizó el empleo de ushebtis.
es.wikipedia.org/wiki/Ushebti