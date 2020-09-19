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Comunicado conjunto sobre la situación en Cuba de los Gobiernos de Brasil, España y México

Ante la evolución de los acontecimientos en Cuba y la dramática situación que vive el pueblo cubano, los Gobiernos de Brasil, España y México: 1. Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional. Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el...

| etiquetas: gobiernos , brasil , españa , méxico , comunicado , cuba , naciones unidas
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6 comentarios
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Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
#2 No pueden, la empresa que lo hiciera se enfrentaría a graves sanciones y bloqueos por parte de los ee.uu. y sus "aliados".

Elemplo reciente, 19/09/2020, con una empresa española: EEUU amenaza a Repsol con sanciones devastadoras si no abandona Venezuela
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LázaroCodesal #6 LázaroCodesal
#3 Vaya....no lo sabia.
Ahora en serio...México en vez de tocar las narices con supuestos crímenes y afrentas españolas de hace siglos, debería enfrentarse a los crímenes y afrentas que le esta haciendo ahora mismo los USA
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cocolisto #1 cocolisto
Algo es algo{blank}
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LázaroCodesal #2 LázaroCodesal
#1 Mejor seria que México les enviase petróleo.
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
De la dictadura de mierda castrista no dicen nada estos payasos?
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#5 luckyy
#4 pero qué desgraciado
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menéame