El compuesto CI-581, de analgésico a droga ilegal y ahora antidepresivo de moda: “Van a pasar cosas con la ketamina”

La filósofa y escritora Marta Echaves repasa la historia de la ketamina en 'Químicas Piedades', un texto que recorre los usos de esta droga a lo largo de su existencia y denuncia el rol de la farmaindustria, que la promociona como tratamiento médico mientras presiona para que el uso recreativo siga siendo ilegal. Nació como medicamento y se utilizó en la guerra de Vietnam. Ha sido y es droga recreativa, experimental y por tanto ilegalizada. Hoy es el tratamiento más pujante contra la depresión –sobre todo en EEUU, pero no solo