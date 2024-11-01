El compuesto CI-581, de analgésico a droga ilegal y ahora antidepresivo de moda: “Van a pasar cosas con la ketamina”

La filósofa y escritora Marta Echaves repasa la historia de la ketamina en 'Químicas Piedades', un texto que recorre los usos de esta droga a lo largo de su existencia y denuncia el rol de la farmaindustria, que la promociona como tratamiento médico mientras presiona para que el uso recreativo siga siendo ilegal. Nació como medicamento y se utilizó en la guerra de Vietnam. Ha sido y es droga recreativa, experimental y por tanto ilegalizada. Hoy es el tratamiento más pujante contra la depresión –sobre todo en EEUU, pero no solo
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Yo creo que a medida que su uso como antidepresivo se expanda, la imagen que tiene la sociedad de la ketamina cambiará porque ya no será algo desconocido. Exactamente lo mismo que pasó con el cannabis tras décadas de activismo.