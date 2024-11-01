La compraventa de viviendas cae un 6'7% en agosto en la Comunidad Valenciana, el segundo mayor descenso de España

La compraventa de viviendas cayó en agosto un 6,7% en la Comunidad Valenciana respecto del mismo mes de 2024, hasta un total de 7.293 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso, más intenso que la media estatal (–3,37%), confirma la desaceleración del mercado inmobiliario valenciano y apunta a una pérdida de dinamismo. En comparación con el mes anterior, la caída ha sido todavía más pronunciada, un –30,7% intermensual. [val]