La compraventa de viviendas cae un 6'7% en agosto en la Comunidad Valenciana, el segundo mayor descenso de España

La compraventa de viviendas cayó en agosto un 6,7% en la Comunidad Valenciana respecto del mismo mes de 2024, hasta un total de 7.293 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso, más intenso que la media estatal (–3,37%), confirma la desaceleración del mercado inmobiliario valenciano y apunta a una pérdida de dinamismo. En comparación con el mes anterior, la caída ha sido todavía más pronunciada, un –30,7% intermensual. [val]

2 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Pero haz caso a los bots de Vox e Israel negacionistas del cambio climático, todo va bien, nada cae, siguen llegando inmigrantes

ChatGPT #2 ChatGPT
por si alguien tiene curiosidad por cómo se compara con el resto, he hecho el calculo con los datos del ine  media
