Los cómplices de la Gestapo trumpista que asesina ciudadanos estadounidenses con total impunidad

No escandalizarse por la impunidad que Trump y su administración concede a los asesinatos cometidos por integrantes de la policía migratoria nos hace cómplices del desatino. Donald Trump ha decidido fustigar a los compatriotas que no comulguen con su incalificable autoritarismo atemorizándolos y estigmatizándolos incluso después de muertos. Los enclaves demócratas están en su diana. Si se produjeran disturbios, podría enviar al ejército imponiendo un estado de sitio gracias a una ley decimonónica pensada para luchar contra las insurrecciones.