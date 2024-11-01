edición general
Los cómplices de la Gestapo trumpista que asesina ciudadanos estadounidenses con total impunidad

No escandalizarse por la impunidad que Trump y su administración concede a los asesinatos cometidos por integrantes de la policía migratoria nos hace cómplices del desatino. Donald Trump ha decidido fustigar a los compatriotas que no comulguen con su incalificable autoritarismo atemorizándolos y estigmatizándolos incluso después de muertos. Los enclaves demócratas están en su diana. Si se produjeran disturbios, podría enviar al ejército imponiendo un estado de sitio gracias a una ley decimonónica pensada para luchar contra las insurrecciones.

#1 Piscardo_Morao
Y los "equidistantes" de extrema derecha en España diciendo que odiar a gente que mata a civiles desarmados es de ser mala persona y no de ser una persona a la que le preocupan los derechos humanos y que por lógica está en contra de los FASCISTAS.

Pues yo odio a los agentes del ICE y a la escoria que los defiende.
