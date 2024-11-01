edición general
Comparación de las reservas de tierras raras de Groenlandia con las del resto del mundo [ING]

Las reservas estimadas de 1,5 millones de toneladas métricas de tierras raras en Groenlandia superan las de países como Canadá y Sudáfrica. Sin embargo, la isla nunca ha tenido una producción comercial de estos elementos. Las protecciones ambientales, las limitaciones de infraestructura y la oposición política local han frenado el desarrollo. Aun así, a medida que la seguridad de la cadena de suministro se convierte en una prioridad para las principales economías, la posición de Groenlandia es cada vez más difícil de ignorar.

#1 soberao *
El grosor medio de la capa de hielo en Groenlandia es de 2 km de espesor. Cualquier agujero que hagas atravesando ese hielo se llenará de agua. es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_hielo_de_Groenlandia
pip #2 pip
#1 quizás con bombas de hidrógeno
#7 soberao
#2 #4 Será el agujero que recolecta toda el agua del deshielo cercano.
#3 NO86
#1 Da igual, se está fundiendo a marchas forzadas.
#6 soberao
#3 Trump y su equipo nunca han destacado por saber de ciencias. Lo de Groenlandia es una pataleta y ahora lo ha tomado como algo personal porque se le ha puesto cuesta arriba y no tolera que le lleven la contraria. Pero la explotación en esas condiciones climáticas se limita a la costa y será también en condiciones muy duras que supongo que lo harán poco rentable.
Pacman #4 Pacman
#1 Solamente tienes que hacer el agujero muy grande :roll:
#5 concentrado
El problema principal de las tierras raras no es su distribución (que están muy extendidas) sino que los minerales que las contienen poseen una mezcla de 6-7 metales a la vez, y separarlos es muy costoso y contaminante. China domina los protocolos de purificación de los diferentes metales y es por eso que países que hacen minería de tierras raras, las envía a China para su separación. Hasta que Europa o EEUU no sea capaz de purificar los elementos de forma eficiente, seguiremos siendo dependientes de China en ese aspecto.
nemeame #8 nemeame
Trump ya está lubricando y completamente húmedo
menéame