Comparación de las reservas de tierras raras de Groenlandia con las del resto del mundo [ING]

Las reservas estimadas de 1,5 millones de toneladas métricas de tierras raras en Groenlandia superan las de países como Canadá y Sudáfrica. Sin embargo, la isla nunca ha tenido una producción comercial de estos elementos. Las protecciones ambientales, las limitaciones de infraestructura y la oposición política local han frenado el desarrollo. Aun así, a medida que la seguridad de la cadena de suministro se convierte en una prioridad para las principales economías, la posición de Groenlandia es cada vez más difícil de ignorar.