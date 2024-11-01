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Comparación 3D de los distintos excrementos del mundo animal

Comparación 3D de los distintos excrementos del mundo animal  

Comparación visual en 3D de las distintas deposiciones de animales, desde hormigas, lagartos y ranas hasta tigres, cebras o vacas.

| etiquetas: comparación , visual , excrementos , heces , animales
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3 comentarios
3 1 0 K 82 Biologia
#3 hackerman
Se tenía que hacer un vídeo así...y se hizo.
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Spirito #1 Spirito
Las cagadas de la derecha y extrema derecha, especialmente en España, no cuentan en ese ranking ¿No? :troll:
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#2 rafeame *
Ya lo digo yo: Un video de mierda.
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