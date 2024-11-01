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Comparación 3D de los distintos excrementos del mundo animal
Comparación visual en 3D de las distintas deposiciones de animales, desde hormigas, lagartos y ranas hasta tigres, cebras o vacas.
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#3
hackerman
Se tenía que hacer un vídeo así...y se hizo.
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#1
Spirito
Las cagadas de la derecha y extrema derecha, especialmente en España, no cuentan en ese ranking ¿No?
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#2
rafeame
*
Ya lo digo yo: Un video de mierda.
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