Cómo es ver The Pitt cuando eres hipocondríaco

En un balance de cosas buenas que nos dejó 2025, incluí la serie como uno de los fenómenos del año de los que más había escuchado hablar, y por ello, por supuesto, me apetecía verla, pero me mantuve al margen dada la notable hipocondría a la que soy propenso. Así que lancé el anzuelo y pregunté a la gente de GQ qué pensaban sobre escribir algo sobre The Pitt desde el punto de vista de una hipocondríaca, en parte porque me hacía gracia la idea, y en parte quizá esperando que la petición fuera bien recibida y tuviera que ponerme a ello.

Apotropeo #2 Apotropeo
Lo mismo que les pasa a los hipocondríacos, cuando ven una película de médicos, me pasa a mí cuando veo una X.

¿ Cómo se llama esto?
MIrahigos #3 MIrahigos
#2 ¿Estar salido perdido?
#1 Review
Sinceramente no se qué ven a esta serie cuando ofrece más de lo mismo de siempre

Hará una semana vi el primer episodio y me dejó frío la serie. Ayer mismo vi el primer episodio de The Good Doctor (serie que no acabé y ahora empiezo de nuevo) y la verdad es que como primer episodio me pareció mucho más redondo e interesante el de The Good Doctor
