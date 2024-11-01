Cómo es ver The Pitt cuando eres hipocondríaco

En un balance de cosas buenas que nos dejó 2025, incluí la serie como uno de los fenómenos del año de los que más había escuchado hablar, y por ello, por supuesto, me apetecía verla, pero me mantuve al margen dada la notable hipocondría a la que soy propenso. Así que lancé el anzuelo y pregunté a la gente de GQ qué pensaban sobre escribir algo sobre The Pitt desde el punto de vista de una hipocondríaca, en parte porque me hacía gracia la idea, y en parte quizá esperando que la petición fuera bien recibida y tuviera que ponerme a ello.