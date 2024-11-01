edición general
3 meneos
81 clics
Cómo vender tu casa al Estado con el programa Casa 47: requisitos y cuánto dinero podrías recibir

Cómo vender tu casa al Estado con el programa Casa 47: requisitos y cuánto dinero podrías recibir

Casa 47 es una iniciativa estatal que pretende aliviar la crisis habitacional en España mediante la promoción de alquileres accesibles, que no superen el 30% del salario de los inquilinos.

| etiquetas: casa47 , vender casa , alquiler accesible
2 1 0 K 39 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 39 actualidad
#1 burgerconqueso
„Para determinar el precio final se tendrán en cuenta tres referencias: el precio que propone el propietario, el valor de tasación del inmueble y el precio medio por metro cuadrado de la zona según estadísticas notariales. La cifra final será la más baja de esas tres
No le auguro mucho éxito…
2 K 28
magnifiqus #2 magnifiqus
#1 Total, con un presupuesto de 100 millones de € no les da para nada si pretenden comprar inmuebles en zonas tensionadas. Suerte si superan las 300 viviendas.
0 K 10
Edheo #3 Edheo
#2 Tampoco te creas que no iba a haber ruido... si pretenden comprar 10.000 viviendas
España implosiona, si se hace algo así
0 K 7

menéame