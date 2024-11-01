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Cómo vender tu casa al Estado con el programa Casa 47: requisitos y cuánto dinero podrías recibir
Casa 47 es una iniciativa estatal que pretende aliviar la crisis habitacional en España mediante la promoción de alquileres accesibles, que no superen el 30% del salario de los inquilinos.
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casa47
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#1
burgerconqueso
„Para determinar el precio final se tendrán en cuenta tres referencias: el precio que propone el propietario, el valor de tasación del inmueble y el precio medio por metro cuadrado de la zona según estadísticas notariales. La
cifra final será la más baja de esas tres
“
No le auguro mucho éxito…
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K
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#2
magnifiqus
#1
Total, con un presupuesto de 100 millones de € no les da para nada si pretenden comprar inmuebles en zonas tensionadas. Suerte si superan las 300 viviendas.
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10
#3
Edheo
#2
Tampoco te creas que no iba a haber ruido... si pretenden comprar 10.000 viviendas
España implosiona, si se hace algo así
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No le auguro mucho éxito…
España implosiona, si se hace algo así