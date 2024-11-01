Cómo Ucrania recuperó 200 km² en su ofensiva más rápida desde 2023 y le complicó los planes a Rusia para el 2026

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, informó que estaba trabajando en los frentes del sureste, con visitas a “varios puestos de mando de brigadas y regimientos que participan en operaciones de combate activas en el eje de Oleksandrivka y cerca de Huliaipole”. Uno de los factores detrás del éxito de estas operaciones ha sido los problemas en la red de comunicaciones del ejército ruso. En enero, Moscú perdió acceso a sistemas Starlink después de que SpaceX desactivara terminales utilizadas por fue