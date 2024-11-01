Cómo Ucrania recuperó 200 km² en su ofensiva más rápida desde 2023 y le complicó los planes a Rusia para el 2026

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, informó que estaba trabajando en los frentes del sureste, con visitas a “varios puestos de mando de brigadas y regimientos que participan en operaciones de combate activas en el eje de Oleksandrivka y cerca de Huliaipole”. Uno de los factores detrás del éxito de estas operaciones ha sido los problemas en la red de comunicaciones del ejército ruso. En enero, Moscú perdió acceso a sistemas Starlink después de que SpaceX desactivara terminales utilizadas por fue
Suerte tienen que Ucrania esta en la mierda o tendrian un Kharkiv 2.0 en todo el frente de Huliaipole, que debe ser un queso gruyere
Parece ser que la propaganda de tu gusto entra muy bien por tu propio ojete, como dicen los jóvenes.
Medio ucraniano y guión británico, no se podía esperar menos
Y la mayoría no fue ocupado en la invasión rusa, sino hace años