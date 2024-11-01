edición general
Cómo Ucrania recuperó 200 km² en su ofensiva más rápida desde 2023 y le complicó los planes a Rusia para el 2026

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, informó que estaba trabajando en los frentes del sureste, con visitas a “varios puestos de mando de brigadas y regimientos que participan en operaciones de combate activas en el eje de Oleksandrivka y cerca de Huliaipole”. Uno de los factores detrás del éxito de estas operaciones ha sido los problemas en la red de comunicaciones del ejército ruso. En enero, Moscú perdió acceso a sistemas Starlink después de que SpaceX desactivara terminales utilizadas por fue

zaporizhzhia , isw , syrskyi , ucrania , rusia , avance , starlink , donetsk
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Lo que tiene avanzar por campos de patatas poniendo banderitas como trofeo, que no tiene sentido alguno.

Suerte tienen que Ucrania esta en la mierda o tendrian un Kharkiv 2.0 en todo el frente de Huliaipole, que debe ser un queso gruyere
4 K 48
Suigetsu #3 Suigetsu
#1 Y Rusia sigue avanzando en otros frentes... Esta contraofensiva tiene más pinta para tener más fuerza en las negociaciones actuales que algo realmente útil.
3 K 48
Rayder #6 Rayder
#3 Una ofensiva para complicarle el avance a Rusia por la ciudad de Zaporiyia que cada vez está más cerca. Con el tiempo los rusos volverán a ocupar ese territorio, Ucrania está en la mierda y el principal escollo para la paz es su propio gobierno que vive en los mundos de Yupi. A Zelensky hay que retirarlo ya.  media
1 K 21
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#6 Justamente eso es lo que dice la propaganda rusa desde hace años, pero Rusia no le consigue retirar
0 K 7
Kasterot #5 Kasterot
"UNITED24 Media, un medio creado dentro de la iniciativa oficial “UNITED24”, impulsada inicialmente por el Gobierno de Ucrania para comunicación internacional." Para empezar.
1 K 23
Suigetsu #8 Suigetsu *
#5 Con la propaganda hay cierta hipocresía. Se prohíben o se negativizan medios obviamente de propaganda rusos pero no se hace lo mismo con los ucranianos o de la OTAN.
Parece ser que la propaganda de tu gusto entra muy bien por tu propio ojete, como dicen los jóvenes.
0 K 10
#11 Dav3n
#5 No lo ven, no les entra en la cabeza...

Medio ucraniano y guión británico, no se podía esperar menos :foreveralone:
0 K 12
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
#0 Ya salió la noticia por aquí
1 K 15
millanin #4 millanin
Rusia ocupa más de 100.000 km cuadrados.
0 K 8
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#4 Sí, ya se sabe que el territorio escindido por el separatismo es territorio legítimo de Ucrania
Y la mayoría no fue ocupado en la invasión rusa, sino hace años
1 K 22
millanin #9 millanin
#7 Ya tuvimos charla en el anterior envío de este tema. La guerra ha cambiado y esto es solo propaganda.
0 K 8

