edición general
6 meneos
31 clics

Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra contra Irán [ENG]

En una serie de reuniones en la Sala de Situación, el presidente Trump sopesó sus instintos frente a las profundas preocupaciones de su vicepresidente y una evaluación de inteligencia pesimista. Aquí está la historia interna de cómo tomó la fatídica decisión. Jonathan Swan y Maggie Haberman, dos periodistas de la Casa Blanca, revelan cómo Trump tomó la decisión de entrar en guerra contra Irán.

| etiquetas: eeuu , israel , irán , trump
6 0 0 K 76 actualidad
3 comentarios
6 0 0 K 76 actualidad
Ze7eN #1 Ze7eN
Un resumen extraído de este tuit de Christophe ginisty, autor de El Titiritero de la Casa Blanca.

Netanyahu vendió un sueño. El 11 de febrero, en la Sala de Situación, el primer ministro israelí presentó un escenario en cuatro actos: matar al Guía Supremo, destruir el ejército iraní, desencadenar una revolución popular, instalar un nuevo régimen. Incluso mostró un video de montaje con los "futuros líderes" de Irán. Trump

…   » ver todo el comentario
3 K 43
Herumel #3 Herumel
#1 El problema como se ve, no es el bully que instiga la agresión, Israel siempre estará allí para eso. El problema son los que callan, y no se oponen.

P.D. La sensación de Susie Wiles florero que queda es hasta denigrante.
0 K 13
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
La inteligencia del Mossad indicó que las protestas callejeras dentro de Irán comenzarían de nuevo y, con el impulso de la agencia de espionaje israelí ayudando a fomentar disturbios y rebelión.

Nada que no se haya visto hace unos meses, por mucho que los progenocidas lo negasen.
2 K 32

menéame