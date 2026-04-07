Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra contra Irán [ENG]

En una serie de reuniones en la Sala de Situación, el presidente Trump sopesó sus instintos frente a las profundas preocupaciones de su vicepresidente y una evaluación de inteligencia pesimista. Aquí está la historia interna de cómo tomó la fatídica decisión. Jonathan Swan y Maggie Haberman, dos periodistas de la Casa Blanca, revelan cómo Trump tomó la decisión de entrar en guerra contra Irán.