Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra contra Irán [ENG]

En una serie de reuniones en la Sala de Situación, el presidente Trump sopesó sus instintos frente a las profundas preocupaciones de su vicepresidente y una evaluación de inteligencia pesimista. Aquí está la historia interna de cómo tomó la fatídica decisión. Jonathan Swan y Maggie Haberman, dos periodistas de la Casa Blanca, revelan cómo Trump tomó la decisión de entrar en guerra contra Irán.
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Netanyahu vendió un sueño. El 11 de febrero, en la Sala de Situación, el primer ministro israelí presentó un escenario en cuatro actos: matar al Guía Supremo, destruir el ejército iraní, desencadenar una revolución popular, instalar un nuevo régimen. Incluso mostró un video de montaje con los "futuros líderes" de Irán. Trump
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P.D. La sensación de Susie Wiles florero que queda es hasta denigrante.
Nada que no se haya visto hace unos meses, por mucho que los progenocidas lo negasen.