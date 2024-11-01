edición general
7 meneos
16 clics
¿Cómo sobreviven los niños a la era digital?

¿Cómo sobreviven los niños a la era digital?  

Video de Baitybait sobre como educar a los niños en la época digital frente a los riesgos que existen. Con comentarios de docentes y padres.

| etiquetas: baitybait , educación , era digital , niños
6 1 0 K 70 cultura
2 comentarios
6 1 0 K 70 cultura
Herumel #1 Herumel
Daría la impresión que las RRSS son la droga, y toda nos la venden los mismos. No podemos echarle la culpa a los padres de que sus hijos se drogan (RRSS) cuando la droga (RRSS) está por todo sitios, legal, incluso la usan los padres. Es, como en su día fue el tabaco, ya va bajando, pero todo a través de campañas fuertes, eliminar la publicidad tan agresiva que hacían las compañías tabaqueras, incluso prohibiendo su consumo en determinados lugares, y con eso baja lentamente.

Si el estado prohibió las drogas y las controló, más o menos, o hacemos lo mismo con las RRSS o nos pasará lo mismo que a China.
0 K 11

menéame