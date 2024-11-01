edición general
¿Cómo sobreviven los animales a las borrascas extremas?

Borrascas, nieve y ríos crecidos: así se protegen aves, mamíferos y peces del frío, turbidez y madrigueras inundadas en España muy al límite.

Abrildel21 #1 Abrildel21
La he puesto en ciencia, pero no sé si es el sitio adecuado.
wildseven23 #2 wildseven23
No muriendo.
DDJ #3 DDJ
Cómo sobreviven... los que sobreviven :-P
#6 DotorMaster
#3 eso ya lo dice el artículo
#4 EISev
Comiéndose a los que no
Pataperro #5 Pataperro
Porque llevan millones de años viviendo en la intemperie?
