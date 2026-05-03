¿Cómo sobrevive la tauromaquia? Boom de jóvenes y alcohol con menos corridas, pero más rentables [CAT] (Hemeroteca Sep2024)

Los asistentes de entre 15 y 24 años que han ido, como mínimo, una vez a un evento taurino son ya más numerosos que los mayores de 65 años. No son pocos, y todos comparten un rasgo común más allá de una vestimenta similar: van cargados con bolsas de plástico y neveras portátiles donde se vislumbran botellas de alcohol y el refrigerio para hacer la mezcla; otros llevan incluso cubitos de hielo para rematar el combinado. Los veteranos levantan la voz desde hace tiempo: "Esto se ha convertido en un 'botellódromo', los jóvenes vienen a beber..."