¿Cómo sobrevive la tauromaquia? Boom de jóvenes y alcohol con menos corridas, pero más rentables [CAT] (Hemeroteca Sep2024)

Los asistentes de entre 15 y 24 años que han ido, como mínimo, una vez a un evento taurino son ya más numerosos que los mayores de 65 años. No son pocos, y todos comparten un rasgo común más allá de una vestimenta similar: van cargados con bolsas de plástico y neveras portátiles donde se vislumbran botellas de alcohol y el refrigerio para hacer la mezcla; otros llevan incluso cubitos de hielo para rematar el combinado. Los veteranos levantan la voz desde hace tiempo: "Esto se ha convertido en un 'botellódromo', los jóvenes vienen a beber..."
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Es el debate eterno, que cada vez se produce en menos países. Colombia fue el último país en prohibir la tauromaquia en defensa de los animales. Mientras, España, donde reyes, papas y gobiernos lo han intentado durante siglos, sigue en su laberinto interno con una "tradición" cada vez más minoritaria y demonizada por el evidente daño y sufrimiento que inflige sobre el toro.
Un cambio que va a más, pese a haber sido el primer espectáculo de masas
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¿Cómo sobrevive la tauromaquia? Boom de jóvenes y alcohol con menos corridas, pero más rentables
Las fiestas taurinas caen un 60% desde 2008, pero las corridas de toros que se hacen generan más dinero y hay jóvenes manteniendo el pulso en grandes plazas como Las Ventas
El de los toros es un debate perenne desde hace siglos en España. Levanta pasiones y odios a partes iguales , provocando desde confrontaciones
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Es un negocio lucrativo, el de la fiesta. Y es que después de la corrida de toros, los balcones de Las Ventas y la planta baja se convierten en una especie de discoteca, donde se forman largas colas en los pasillos interiores para acceder, y donde se controla que todos sean mayores de edad.
No es necesario pagar entrada si se ha asistido a la corrida. Muchos, de hecho, son menores y no pueden acceder a ellos. Otros, con la mayoría de edad recién estrenada, han
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Estas empresas que crían los toros menos toros, según Posada, "son tres compañías ganaderas de renombre que logran vender a grandes plazas ya diez toreros famosos. Un negocio donde unos pocos se benefician del trabajo de muchos".
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Han descubierto la pólvora
www.comunidad.madrid/noticias/2026/05/03/comunidad-madrid-abre-nueva-l
De hecho, el coordinador de Animanaturalis denuncia cómo estas empresas ganaderas a su vez "reciben subvenciones de la PAC para hacer ganadería extensiva, aunque un 10% de estos toros se destinan a la venta de espectáculos taurinos por miles y miles de euros; se está subvencionando la cría de este tipo de toros".
Subvenciones y ayudas de gobiernos autonómicos
No son las únicas ayudas públicas. Comunidades como Andalucía,
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La tauromaquia sobrevive con los impuestos parasitados por la fuerza y sin libertad posible a los antitaurinos.
La mayor prueba que podéis tener de que la inmensa mayoría de la sociedad española está en contra de la tauromaquia es que no tienen cojones de dejar de parasitarles impuestos por la fuerza y contra toda libertad a los antitaurinos.
Ya lo estoy viendo.