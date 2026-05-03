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¿Cómo sobrevive la tauromaquia? Boom de jóvenes y alcohol con menos corridas, pero más rentables [CAT] (Hemeroteca Sep2024)

¿Cómo sobrevive la tauromaquia? Boom de jóvenes y alcohol con menos corridas, pero más rentables [CAT] (Hemeroteca Sep2024)

Los asistentes de entre 15 y 24 años que han ido, como mínimo, una vez a un evento taurino son ya más numerosos que los mayores de 65 años. No son pocos, y todos comparten un rasgo común más allá de una vestimenta similar: van cargados con bolsas de plástico y neveras portátiles donde se vislumbran botellas de alcohol y el refrigerio para hacer la mezcla; otros llevan incluso cubitos de hielo para rematar el combinado. Los veteranos levantan la voz desde hace tiempo: "Esto se ha convertido en un 'botellódromo', los jóvenes vienen a beber..."

| etiquetas: tauromaquia , toros , botellódromo , botellón , jóvenes
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10 comentarios
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senfet #4 senfet
#3 Y la "fiesta" sigue

Es el debate eterno, que cada vez se produce en menos países. Colombia fue el último país en prohibir la tauromaquia en defensa de los animales. Mientras, España, donde reyes, papas y gobiernos lo han intentado durante siglos, sigue en su laberinto interno con una "tradición" cada vez más minoritaria y demonizada por el evidente daño y sufrimiento que inflige sobre el toro.

Un cambio que va a más, pese a haber sido el primer espectáculo de masas

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senfet #1 senfet
Traducción automática (dividida en cuatro comentarios por su extensión) :

¿Cómo sobrevive la tauromaquia? Boom de jóvenes y alcohol con menos corridas, pero más rentables

Las fiestas taurinas caen un 60% desde 2008, pero las corridas de toros que se hacen generan más dinero y hay jóvenes manteniendo el pulso en grandes plazas como Las Ventas

El de los toros es un debate perenne desde hace siglos en España. Levanta pasiones y odios a partes iguales , provocando desde confrontaciones

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senfet #2 senfet
#1 De toros a la discoteca

Es un negocio lucrativo, el de la fiesta. Y es que después de la corrida de toros, los balcones de Las Ventas y la planta baja se convierten en una especie de discoteca, donde se forman largas colas en los pasillos interiores para acceder, y donde se controla que todos sean mayores de edad.

No es necesario pagar entrada si se ha asistido a la corrida. Muchos, de hecho, son menores y no pueden acceder a ellos. Otros, con la mayoría de edad recién estrenada, han

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senfet #3 senfet
#2 Posada, antitaurino, en una de las pocas conclusiones que tiene en común con los taurinos puristas, comparte diagnosis: "Actualmente ningún torero quiere un miura; son demasiado grandes, se utilizan para llenar cartel y que salga el nombre".

Estas empresas que crían los toros menos toros, según Posada, "son tres compañías ganaderas de renombre que logran vender a grandes plazas ya diez toreros famosos. Un negocio donde unos pocos se benefician del trabajo de muchos".

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#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Los jóvenes van de botellón y a follar a todas partes.
Han descubierto la pólvora
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yoma #7 yoma
Pues a base de subvenciones como en Madrid.
www.comunidad.madrid/noticias/2026/05/03/comunidad-madrid-abre-nueva-l
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senfet #9 senfet
#5 #7 Las ayudas aparecen en el tercer comentario:

De hecho, el coordinador de Animanaturalis denuncia cómo estas empresas ganaderas a su vez "reciben subvenciones de la PAC para hacer ganadería extensiva, aunque un 10% de estos toros se destinan a la venta de espectáculos taurinos por miles y miles de euros; se está subvencionando la cría de este tipo de toros".

Subvenciones y ayudas de gobiernos autonómicos

No son las únicas ayudas públicas. Comunidades como Andalucía,

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Noctuar #10 Noctuar
Podrás explicar a los jóvenes por qué se supone que está mal que se diviertan utilizando a un toro en una plaza pero que está bien que se diviertan consumiendo a una vaca del matadero.
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#5 BoosterFelix *
A ver, si creen que la tauromaquia sobrevive con los jóvenes borrachos, son aún mas imbéciles de lo que yo creía.

La tauromaquia sobrevive con los impuestos parasitados por la fuerza y sin libertad posible a los antitaurinos.

La mayor prueba que podéis tener de que la inmensa mayoría de la sociedad española está en contra de la tauromaquia es que no tienen cojones de dejar de parasitarles impuestos por la fuerza y contra toda libertad a los antitaurinos.
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MyNameIsEarl #6 MyNameIsEarl
Titular en 3,2,1..... " Joven con cornada de tres trayectorias en el recto, en estado grave tras saltar borracho al ruedo para grabar un Tiktok."
Ya lo estoy viendo.:popcorn:
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menéame