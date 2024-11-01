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Cómo responder a los reproches por practicar el veganismo

Cómo responder a los reproches por practicar el veganismo

Cuando alguien comenta en público que lleva una dieta vegana o vegetariana asaltan muchas dudas y críticas entre los oyentes. ¿No le faltan nutrientes ni energía? ¿De dónde obtiene entonces la proteína o el omega-3 del pescado? Por suerte, el conocimiento nos permite elegir libremente y hay mucha evidencia científica para responder a estas y otras muchas preguntas. Por eso, es preciso desaprender varios conceptos erróneos que son frecuentemente divulgados en la población general.Sea cual sea nuestro estilo de vida y la opción dietética que hayamos decidido adoptar, lo adecuado es llevar una alimentación saludable que se adapte a las necesidades dietéticas. Por ello, las dietas basadas en vegetales bien planificadas son seguras y saludables, siempre que estén bien pautadas.

| etiquetas: nutrición , embarazo , proteínas , veganismo , alimentación , salud
5 2 4 K -3 veganismo
15 comentarios
5 2 4 K -3 veganismo
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¡Me vas a comer el nabo!

Insulto vegano 100%
2 K 43
hazardum #5 hazardum *
Acusan a los Veganos de pesados, y que van siempre diciendo que son Veganos o diciendo cosas de su dieta, etc, y seguramente haya veganos plastas, no lo dudo, he visto alguno.

Pero personalmente no he visto a gente más plasta y pesada, que algunas personas que cuando se enteran que otra persona es Vegana, le dan la chapa con que si le van a faltar vitaminas, proteínas, hierro, o cualquier otra cosa que hayan leido por ahi, y ademas ad eternum. Infumable.
3 K 42
#10 wendigo
#5 ojo, no dudo en que llevas razón... peeero, incluso en el artículo ya incluye : Dieta vegana bien llevada y bien pautada, eso quiere decir que la visita al medico especialista en nutrición es obligada, mas en infancia y embarazo.

Ojo, no digo que no le viniera mal a todos los omnivoros xD por la mierda que solemos comer.

Saludos
1 K 18
hazardum #13 hazardum
#10 Si, esta claro, nunca viene mal ir al médico o nutricionista, mas si son casos o momentos especiales

Pero hay gente que en cuanto ven a un Vegano, no se porque, tienen que ir a darle la chapa, ya se cuidara el lo mejor que pueda, no hace falta darle la chapa con ello, algo que no veo por ejemplo cuando la gente fuma o se pone ciega a birras :troll: , es decir, no lo hacen porque se preocupen por su salud, si no, porque les molesta, basicamente.
1 K 18
#14 Eukherio
#5 Los veganos tuvieron una fase insufrible que duró bastante, especialmente cuando se hablaba del tema en Internet. Casi cualquier discusión con un vegano terminaba con insultos o malas maneras. Incluso con gente que pedía consejo o preguntaba dudas. Ahora yo creo que ya no se ve la misma hostilidad, pero no me habré cansado de leer lo de asesino y "te gusta comer cadáveres".
0 K 8
hazardum #15 hazardum
#14 Yo he tenido muchas discusiones con Veganos radicales in-situ por esos temas de insultos, sobre todo en asociaciones de temas de animales. Es mucho más fácil y tiene más impacto que 10000 personas reduzcan el consumo de productos derivados de animales, que 10 se hagan veganos, (nadie se convierte en vegano si le atacas y se pondrá a la defensiva), por lo que básicamente se convierten los que están algo convencidos, pero si la gente va reduciendo ese consumo, luego sera mas facil que sigan reduciéndolo aun mas hasta lo mínimo y llegado el momento si quieren dar el salto.
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#1 Albarkas
Pues tan sencillo como responder: "Tú come lo que quieras y déjame en paz"
Mano de santo.
1 K 37
Moderdonia #2 Moderdonia
Voy a abrir un restaurante vegano para gente con mala memoria. Y lo voy a llamar "Mesón Habas".
1 K 34
Chepacoletariado #11 Chepacoletariado
Basta con cerrar el pico y no gritar a los 4 vientos que soy vegano. Que cansinez de gente  media
2 K 29
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Si has tomado una decisión con algo tan crítico como la comida y después de tomarla necesitas que te den argumentos para sostenerlo es que has decidido algo importante de la peor manera posible.
1 K 24
manbobi #4 manbobi
También te puedes inventar datos, malinterpretar los que contradicen tus tésis e insultar a los que comen normal.
3 K 14
vviccio #7 vviccio
Menos demanda=carne más barata. Todo son ventajas.
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#12 pirat
No sabría decir quien es más pesado, los omnívoros metiéndose con los veganos o a la inversa, pero sí que es verdad que estos últimos resultan dictatoriales y se ponen hasta agresivos...
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DrEvil #8 DrEvil
Bastaría con no hacer proselitismo. La mayoría no llegarían a saberlo nunca, y te quitarías de nada de todo eso.

Pero claro, si nadie lo sabe... ¿para qué eres vegano?
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Esfingo #6 Esfingo
A nadie le importa mientras no den la murga.
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menéame