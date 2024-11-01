Cómo responder a los reproches por practicar el veganismo

Cuando alguien comenta en público que lleva una dieta vegana o vegetariana asaltan muchas dudas y críticas entre los oyentes. ¿No le faltan nutrientes ni energía? ¿De dónde obtiene entonces la proteína o el omega-3 del pescado? Por suerte, el conocimiento nos permite elegir libremente y hay mucha evidencia científica para responder a estas y otras muchas preguntas. Por eso, es preciso desaprender varios conceptos erróneos que son frecuentemente divulgados en la población general.Sea cual sea nuestro estilo de vida y la opción dietética que hayamos decidido adoptar, lo adecuado es llevar una alimentación saludable que se adapte a las necesidades dietéticas. Por ello, las dietas basadas en vegetales bien planificadas son seguras y saludables, siempre que estén bien pautadas.