Cómo responder a los reproches por practicar el veganismo

Cuando alguien comenta en público que lleva una dieta vegana o vegetariana asaltan muchas dudas y críticas entre los oyentes. ¿No le faltan nutrientes ni energía? ¿De dónde obtiene entonces la proteína o el omega-3 del pescado? Por suerte, el conocimiento nos permite elegir libremente y hay mucha evidencia científica para responder a estas y otras muchas preguntas. Por eso, es preciso desaprender varios conceptos erróneos que son frecuentemente divulgados en la población general.Sea cual sea nuestro estilo de vida y la opción dietética que hayamos decidido adoptar, lo adecuado es llevar una alimentación saludable que se adapte a las necesidades dietéticas. Por ello, las dietas basadas en vegetales bien planificadas son seguras y saludables, siempre que estén bien pautadas.
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Insulto vegano 100%
Pero personalmente no he visto a gente más plasta y pesada, que algunas personas que cuando se enteran que otra persona es Vegana, le dan la chapa con que si le van a faltar vitaminas, proteínas, hierro, o cualquier otra cosa que hayan leido por ahi, y ademas ad eternum. Infumable.
Ojo, no digo que no le viniera mal a todos los omnivoros por la mierda que solemos comer.
Saludos
Pero hay gente que en cuanto ven a un Vegano, no se porque, tienen que ir a darle la chapa, ya se cuidara el lo mejor que pueda, no hace falta darle la chapa con ello, algo que no veo por ejemplo cuando la gente fuma o se pone ciega a birras , es decir, no lo hacen porque se preocupen por su salud, si no, porque les molesta, basicamente.
Mano de santo.
Pero claro, si nadie lo sabe... ¿para qué eres vegano?