Cómo una reforma de la Reserva Federal podría eliminar la crisis de la deuda federal

La independencia de la Reserva Federal está siendo desafiada actualmente por fuerzas políticas que buscan remodelar su mandato. La Fed no siempre ha sido independiente del Congreso y del Tesoro. Su independencia se formalizó solo en 1951, con un Acuerdo entre el Tesoro y la Reserva Federal que no era una ley sino un acuerdo político que redefinía la relación de las partes. En las décadas de 1930 y 1940, antes de que la Reserva Federal se convirtiera oficialmente en "independiente", trabajó con el gobierno federal (...)