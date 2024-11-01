'¿Cómo puede la sanidad pública andaluza interrumpir tratamientos oncológicos los festivos?'

Un relato desgarrador de una paciente con cáncer de mama en Granada que, después de sufrir retrasos en el diagnóstico y en la atención, le tienen que practicar una mastectomía, se somete a quimioterapia y ahora le suspenden la radioterapia que precisa por las fiestas navideñas. Para reflexionar sobre el estado de la sanidad pública andaluza.
| etiquetas: sas , servicio andaluz de salud , interrupción servicios oncológicos
Votar al PP mata.
Pero yo añadiría una cosa, en unos años no solamente pararán durante las vacaciones, sino que, dirán que no puedes tener el tratamiento porque "te vas a morir igual" y se quedarán tan panchos.
Piensan que va a ser a "los otros"...
Por eso las políticas de derechas siempre necesitan un "otros" al que culpar, separar a la sociedad, que unos crean que los otros les van a hacer cosas terribles, para luego llegar al punto deshumanizar a esos "otros"...
Yo cambiaría ese "piensan" por "quieren" o le añadiría un "y les importa una soberana mierda", porque es evidente que va a seguir pasando, sólo hay que ver el reguero de víctimas de la gestión de la derecha.
Hay que enterarse de cuándo tienen vacaciones para no ponerse malos.