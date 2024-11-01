edición general
'¿Cómo puede la sanidad pública andaluza interrumpir tratamientos oncológicos los festivos?'

Un relato desgarrador de una paciente con cáncer de mama en Granada que, después de sufrir retrasos en el diagnóstico y en la atención, le tienen que practicar una mastectomía, se somete a quimioterapia y ahora le suspenden la radioterapia que precisa por las fiestas navideñas. Para reflexionar sobre el estado de la sanidad pública andaluza.

ipanies #1 ipanies
Pudiendo...
Votar al PP mata.
2
WcPC #2 WcPC
Creo que todo el mundo que ha leído el articulo piensa lo mismo que #1
Pero yo añadiría una cosa, en unos años no solamente pararán durante las vacaciones, sino que, dirán que no puedes tener el tratamiento porque "te vas a morir igual" y se quedarán tan panchos.
1
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Lo increíble es que el votante de derechas lo encuentre justificado aunque sean sus propios hijos quienes mueran por la falta de atención médica.
1
WcPC #6 WcPC
#5 No creen que les toque a ellos.
Piensan que va a ser a "los otros"...
Por eso las políticas de derechas siempre necesitan un "otros" al que culpar, separar a la sociedad, que unos crean que los otros les van a hacer cosas terribles, para luego llegar al punto deshumanizar a esos "otros"...
1
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 Piensan que va a ser a "los otros"

Yo cambiaría ese "piensan" por "quieren" o le añadiría un "y les importa una soberana mierda", porque es evidente que va a seguir pasando, sólo hay que ver el reguero de víctimas de la gestión de la derecha.
0
pitercio #4 pitercio *
Falta la consejera que salga a decir que ya intercederá la virgen del churrasco o que te pongas malo sólo de martes a jueves, evitando carnavales, semana santa y feria.
0
#3 Emotivo
Cuando un médico se va de vacaciones no hay sustitutos y se deja en muchos casos de dar cita.
Hay que enterarse de cuándo tienen vacaciones para no ponerse malos.
0

