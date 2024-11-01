Cómo plantar tulipanes correctamente paso a paso

Son uno de los bulbos más populares y los absolutos imprescindibles para un buen número de amantes de la jardinería. Sencillos de cultivar y sumamente agradecidos, saber cómo plantar tulipanes correctamente es fundamental para disfrutar de esa maravillosa floración que se da desde finales de invierno hasta que la primavera comienza a ser cálida. No es casualidad que sea uno de los bulbos de otoño más demandados: su sencilla y elegante belleza es simplemente irresistible.