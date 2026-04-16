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Cómo es el pacto entre PP y Vox para gobernar en Extremadura

Cómo es el pacto entre PP y Vox para gobernar en Extremadura

El documento incluye un total de 61 medidas repartidas en once epígrafes

| etiquetas: pacto , extremadura , gobierno
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1 comentarios
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sotillo #1 sotillo
Seguro que son un paquete de medidas que pondrá a la comunidad a la altura de Castilla y León
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menéame