Cómo ocurrió el imperio del coche en las ciudades y cómo revertirlo: “Es una guerra por el espacio público”

La invención del motor de combustión interna en 1876 fue un gran hito en la historia del progreso tecnológico. Hoy, los coches acercan lo lejano, aumentan las posibilidades de conseguir un empleo a mayor distancia del hogar y, de forma más abstracta, proporcionan autonomía. Sin embargo, la proliferación de estos vehículos privados a motor acarrea problemas: complicaciones de salud por contaminación de partículas, muertes o incapacitaciones por accidentes o emisiones de gases de efecto invernadero.