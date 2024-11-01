edición general
Cómo ocurrió el imperio del coche en las ciudades y cómo revertirlo: “Es una guerra por el espacio público”

La invención del motor de combustión interna en 1876 fue un gran hito en la historia del progreso tecnológico. Hoy, los coches acercan lo lejano, aumentan las posibilidades de conseguir un empleo a mayor distancia del hogar y, de forma más abstracta, proporcionan autonomía. Sin embargo, la proliferación de estos vehículos privados a motor acarrea problemas: complicaciones de salud por contaminación de partículas, muertes o incapacitaciones por accidentes o emisiones de gases de efecto invernadero.

ElBeaver #1 ElBeaver
Un coche. Una plaza de aparcamiento privada. Sin plaza, no se podría comprar un coche. Eso lo solucionaría.
uyquefrio #2 uyquefrio
#1 Claro, y al currito que vive en la periferia en un barrio construido hace 70 años sin cocheras ni plazas de garaje y que necesita el coche para ir a trabajar cada día que le jodan no?
ElBeaver #3 ElBeaver
#2 exacto, que se joda, eso creara una demanda de mejor transporte público y se devaluara el precio de la vivienda sin plaza de garaje
Aergon #4 Aergon
#2 Quién quiera curritos que vaya a buscarlos. Ya está bien de concentrar la industria en las ciudades que ofrecen excepciones fiscales.
frg #5 frg
#1 Si, pero la industaia automovilística no sería lo que es sin el espacio público para aparcar.
Aergon #6 Aergon
Contra la proliferación de vehículos privados a motor estúpidamente grandes y caros lo mejor es plantear opciones como son los vehículos privados a motor convenientemente pequeños y asequibles.
Y ya los tenemos, son los patinetes, monociclos y otros vehículos eléctricos portables, amenazados de muerte gracias a lobbys de ultraricos dueños de VAG, stellantis, ford, etc. y la connivencia de políticos corruptos. Que obviamente no van a ceder ni una migaja de su monopolio sin usar su maquinaria propagandística contra cualquiera que les amenace.
