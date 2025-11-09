Cómo nació en España el menú del día por una orden franquista

En España, el 'Menú del día' tiene fecha de despegue, no tan lejana: el 23 de junio de 1970, el mismo año en el que Julio Iglesias fue a Eurovisión con 'Gwendolyne', el amor francés en la España ultracatólica, y a Franco ya se le manifestaba ese 'parkinson' cuyo temblor no le impedía firmar sentencias de muerte. Julio era un gurmet con gustos de generalísimo y Franco, un melindroso aficionado a la merluza. Cuando la gente se agarraba a la cartilla de racionamiento y al estraperlo, en los menús de El Pardo había fabada y huevos rellenos. El
La realidad es un poco
más complicadamenos genuina y parece que algo de inspiración les llegó a los técnicos del Ministerio desde el país vecino que conocía un menú muy semejante desde un siglo atrás: Francia.
El ejemplo francés también contó, sin duda: allá los precios siempre fueron libres, y aunque la base del menú del día era que costaba bastante menos que comer a la carta, no era ruinoso para el restaurante. Pero, en… » ver todo el comentario
Curioso que en 1970 hubiese racionamiento, cuando esté terminó en Abril de 1952.