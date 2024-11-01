Cómo la misoginia alimenta el extremismo violento (Eng)

Una serie de ataques que causaron la muerte a más de dos docenas de personas y dejaron decenas de heridos —entre ellos, el ataque al estudio de yoga de Florida, así como los tiroteos masivos contra mujeres en una hermandad femenina de California y en salones de masajes de Atlanta, un ataque con un vehículo en Toronto y un ataque en la casa de un juez de Nueva Jersey— han puesto en el punto de mira de la opinión pública la misoginia violenta y el extremismo misógino de los incel (célibes involuntarios).