Cómo es el misil Oreshnik, con el que Putin atacó Ucrania y amenaza la frontera europea | Vídeos | EL PAÍS

El misil hipersónico de medio alcance, que Rusia lanzó esta semana sobre Lviv, a 80 kilómetros de la frontera con Polonia, es capaz de transportar y lanzar hasta seis cargas explosivas contra distintos objetivos.

WcPC
Menuda forma de hablar...
Rusia no "amenaza la frontera europea"
1º Porque Rusia es Europa.
2º Porque Rusia no ha amenazado con lanzar ese misil sobre el resto de Europa.
3º Si se refiere a Ucrania (que es parte de Europa) no amenaza nada, lo ha lanzado ya.
4º Ese misil puede llegar a miles de km de donde es lanzado, a "Europa" puede llegar desde Rusia con una piedra, ese misil puede llegar hasta USA si quiere.
Aokromes
#3 ilustro punto nº4:  media
Dav3n
Según los NAFO no existía, eran los rusos en burra lanzando palas a ojo buen cubero :troll:

Fuera bromas, la mejor definición es que es imparable y que no hay bunker en el que puedan esconderse si la intención es liarla del todo.

Un mensaje así lo capta hasta el más lerdo de la clase.
HeilHynkel
Es muy fácil defenderse de ese misil: pones las bases de la OTAN más allá de su alcance en lugar de cerca de la frontera rusa y arreglado.

#1

Si se lía del todo, casi prefiero caer en el primer ataque.
Dav3n
#2 Sin duda, pero todavía hay muchos que no lo quieren entender igual que no quieren entender que lo de Ucrania es una guerra proxy que podría haberse evitado dejando de tocar los cojones.

Pero eh, estarán quedándose Groenlandia y seguirán en sus trece con lo de Ucrania.
HeilHynkel
#5

Yo creeo que menos el comando NATOntado que son los cuatro mierdas de siempre que rebuznan con Rusia y callan como putas con zanahorio, la gente se va cayendo del guindo. Y creo que tenemos que dar gracias a Trump por quitar la careta a EEUU.
Aokromes
#2 > pones las bases de la OTAN más allá de su alcance en lugar de cerca de la frontera rusa

buena suerte,

edit i.vgy.me/XBdweJ.jpg  media
cocolisto
#1 Ésto de las lavadoras se les está yendo de las manos {0x263a}
cocolisto
#4 Sin dejar de ser interesante,relacionada pero nada que ver con las especificaciones que da ésta.
suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Ya está bien de gastar millones de dólares en los mercaderes de la muerte! ¡Todo euro invertido en armamento es un euro que no se gasta en sanidad y educación! ¡Más mantequilla, menos cañones!
