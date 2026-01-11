Cómo es el misil Oreshnik, con el que Putin atacó Ucrania y amenaza la frontera europea | Vídeos | EL PAÍS  

El misil hipersónico de medio alcance, que Rusia lanzó esta semana sobre Lviv, a 80 kilómetros de la frontera con Polonia, es capaz de transportar y lanzar hasta seis cargas explosivas contra distintos objetivos.
| etiquetas: misil oreshnik , putin , ucrania , europa
Rusia no "amenaza la frontera europea"
1º Porque Rusia es Europa.
2º Porque Rusia no ha amenazado con lanzar ese misil sobre el resto de Europa.
3º Si se refiere a Ucrania (que es parte de Europa) no amenaza nada, lo ha lanzado ya.
4º Ese misil puede llegar a miles de km de donde es lanzado, a "Europa" puede llegar desde Rusia con una piedra, ese misil puede llegar hasta USA si quiere.
Fuera bromas, la mejor definición es que es imparable y que no hay bunker en el que puedan esconderse si la intención es liarla del todo.
Un mensaje así lo capta hasta el más lerdo de la clase.
#1
Si se lía del todo, casi prefiero caer en el primer ataque.
Pero eh, estarán quedándose Groenlandia y seguirán en sus trece con lo de Ucrania.
Yo creeo que menos el comando NATOntado que son los cuatro mierdas de siempre que rebuznan con Rusia y callan como putas con zanahorio, la gente se va cayendo del guindo. Y creo que tenemos que dar gracias a Trump por quitar la careta a EEUU.
buena suerte,
edit i.vgy.me/XBdweJ.jpg
También Zazis de MNM: (fap, fap, fap) Oreshniiiiiik (fap, fap, fap) Oreshnik, Oreshnik, Oreshniiiiiiiiiik (fap, fap, fap) Oreeeeeeeeshniiiiiiiiiiiiik, aaaaaaaaaaaah. Que alivio. Un momento, ¿dónde está el tapón anal? Hostias, ya se me ha metido otra vez adentro. Puffffffff.