Como una manipulación de un discurso de Trump reveló el sesgo de la BBC (eng)  

The Telegraph revela un informe interno de la BBC donde se critica que en el documental de la BBC sobre la manifestación en el capitolio, la BBC editara el discurso de Trump, combinando trozos y palabras dichas en momentos diferentes para generar frases que nunca dijo. El informe interno que ha salido a la luz fue completamente en su momento y los responsables del documental manipulado siguen al cargo de tareas informativas en la BBC.