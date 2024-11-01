Cómo Irán pone en jaque a la poderosa Marina de Estados Unidos con lanchas y drones baratos  

“Mientras más grande, mejor”, era hasta hace poco la premisa militar clave para controlar los océanos. Pero en la guerra de Irán, el régimen iraní está consiguiendo poner en jaque a los destructores y buques de combate de Estados Unidos al cerrar el estrecho de Ormuz con lanchas y drones de bajo costo. El conflicto que empezó en febrero está poniendo en cuestión las viejas doctrinas militares para la guerra en los mares, así como la supremacía naval global que Washington construyó durante décadas.