edición general
18 meneos
79 clics
Cómo Irán pone en jaque a la poderosa Marina de Estados Unidos con lanchas y drones baratos

Cómo Irán pone en jaque a la poderosa Marina de Estados Unidos con lanchas y drones baratos  

“Mientras más grande, mejor”, era hasta hace poco la premisa militar clave para controlar los océanos. Pero en la guerra de Irán, el régimen iraní está consiguiendo poner en jaque a los destructores y buques de combate de Estados Unidos al cerrar el estrecho de Ormuz con lanchas y drones de bajo costo. El conflicto que empezó en febrero está poniendo en cuestión las viejas doctrinas militares para la guerra en los mares, así como la supremacía naval global que Washington construyó durante décadas.

| etiquetas: irán , jaque , poderosa , marina , ee.uu , lanchas , drones
15 3 1 K 260 actualidad
5 comentarios
15 3 1 K 260 actualidad
jm22381 #2 jm22381
Lo de Ucrania les debería haber dado alguna idea pero en EEUU no quedan muchas neuronas...
2 K 37
bacilo #3 bacilo
#2 son mononeuronales.
0 K 8
#5 j-light *
#2 Na, se creen superiores y claro, no puede ser que SU ejército tenga los mismo problemas que los rusos.
0 K 10
Yorga77 #1 Yorga77
Pese a que los Iraníes lo están haciendo bien es todo gracias al inestimable apoyo y ayuda de Trump y su cohorte de inútiles patrios. :troll: :troll: :troll:
1 K 31

menéame