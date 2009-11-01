Cómo invocar a Mictlantecuhtli, el señor del inframundo (guía)

Oh, Mictlantecuhtli, Señor del Inframundo, guía a nuestras almas en su viaje más allá de la vida terrenal. Mictlantecuhtli, acepta nuestras ofrendas y permítenos honrar a nuestros antepasados y recordar su legado. En el reino de los muertos, encontramos tu dominio, Mictlantecuhtli, y respetamos tu papel como guardián de las almas. Con humildes corazones, nos acercamos a ti, Mictlantecuhtli, en busca de sabiduría y comprensión sobre la vida y la muerte. Bajo tu mirada, Mictlantecuhtli, encontramos el poder para enfrentar los misterios.