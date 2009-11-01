edición general
6 meneos
23 clics

Cómo invocar a Mictlantecuhtli, el señor del inframundo (guía)

Oh, Mictlantecuhtli, Señor del Inframundo, guía a nuestras almas en su viaje más allá de la vida terrenal. Mictlantecuhtli, acepta nuestras ofrendas y permítenos honrar a nuestros antepasados y recordar su legado. En el reino de los muertos, encontramos tu dominio, Mictlantecuhtli, y respetamos tu papel como guardián de las almas. Con humildes corazones, nos acercamos a ti, Mictlantecuhtli, en busca de sabiduría y comprensión sobre la vida y la muerte. Bajo tu mirada, Mictlantecuhtli, encontramos el poder para enfrentar los misterios.

| etiquetas: mictlantecuhtli , invocación , guía , tutorial
5 1 1 K 56 cultura
4 comentarios
5 1 1 K 56 cultura
Laro__ #2 Laro__
Esto ya lo explicó una importante revista:
Una anciana invoca al demonio en un curso de inglés:
www.elmundotoday.com/2009/11/un-anciana-invoca-al-demonio-en-un-curso-
0 K 20
ElBeaver #1 ElBeaver
di candyman delante del espejo tres veces
0 K 7
Iori #3 Iori
Pues lo he probado y no funciona... Estoy por votarla Bulo :troll:
0 K 7
Cantro #4 Cantro
#3 Prueba así

"oye Mic, ¿puedo llamarte Mic?

Verás Mic, tengo un vecino tocapelotas que se llama Remigio, Remigio las lía de todos los colores. ¿Puedes aparecerte a él y recordarle que si sigue dando por culo tendrá un paso por el más allá un poco movidito?

Gracias Mic, eres un sol"
0 K 10

menéame