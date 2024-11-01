edición general
3 meneos
61 clics
Qué es y como instalar y correr en local la IA LLM: qwen3

Qué es y como instalar y correr en local la IA LLM: qwen3

Qué es y como instalar y correr en local la IA LLM: qwen3

| etiquetas: qwen , alibaba , ia , llm
3 0 0 K 27 tecnología
2 comentarios
3 0 0 K 27 tecnología
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Te das qwen3?
0 K 11
#2 Feliberto
Paso 1: gastate, 10.000€ en un ordenador.
0 K 10

menéame