edición general
7 meneos
112 clics
Cómo hacer una tortilla de patatas en el microondas (receta)

Cómo hacer una tortilla de patatas en el microondas (receta)  

Comenzaremos pelando las patatas y cortándolas lo más finas posibles en rodajas y hacemos la misma operación con la cebolla . Ponemos las rodajas de hortalizas en un bol apto para el microondas y añadimos tres o cuatro cucharadas de aceite. Removemos para que se impregnen las patatas, y cubrimos el bol con film transparente de cocina, cerrándolo muy bien para que no quede ninguna rendija por la que se pueda escapar el vapor. Colocamos el bol en el microondas a 800 w durante 15 minutos. A continuación vienen los huevos...

| etiquetas: tortilla , patatas , microondas
7 0 2 K 106 Cocíname
32 comentarios
7 0 2 K 106 Cocíname
Comentarios destacados:      
Moderdonia #3 Moderdonia
—¿Hacemos doritos?
—¿En el microondas?
—Joder Dora, nunca pillas la indirecta.
9 K 120
#8 Leclercia_adecarboxylata
#7 Pero la venden sin cortar.
2 K 44
reivaj01 #18 reivaj01
#8 Puedes hacerte con uno de estos cacharros, pero algo de fuerza si que tendrás que poner de tu parte.

.  media
1 K 31
salteado3 #19 salteado3
El titular es falso... La tortilla se hace en la sartén, son las patatas y la cebolla las que se preparan antes en el microondas.
3 K 40
#6 slimedition
Estos envíos no se hacen a medio día, que algunos comemos tarde. Cualquier día le voy a pegar un mordisco a la pared.
2 K 39
reivaj01 #10 reivaj01
#6 Piensa que a la tortilla del envío se les olvidó ponerle cebolla y se te pasa el hambre.
1 K 23
#14 slimedition *
#10 Rösti de patata, la tortilla suiza.
Sin cebolla me trae buenos recuerdos también :-D
0 K 7
skaworld #15 skaworld *
#11 Entiendo que es una solucion de ultimo recurso, cuando ya has perdido toda esperanza de una vida digna y quieres ver el mundo arder...
3 K 37
#17 Angkbar
#15 Más bien para cuando el mundo ya está ardiendo.
1 K 18
josde #1 josde
Sin cebolla claro. xD
1 K 31
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#1 Reportado por insultos directos a la moral.
2 K 41
ur_quan_master #16 ur_quan_master
#1 Solo a un concebollista se le ocurre hacer una "tortilla de patatas" el microondas. Ya lo hacen por escarnio.
0 K 12
dilsexico #28 dilsexico
#25 Esa sensacion de ser Indiana Jones cuando juntas el ultimo trozo.
1 K 30
#2 marcotolo
si ya la voy a hacer en le microondas, ni me preocupo por cortar patata y se las hecho de bolsa directamente
1 K 25
#4 Leclercia_adecarboxylata *
#2 Por suerte para los que somos >= millennial, ya venden en los supermercados papas peladas... Aunque suelen venir enteras y hay que cortarlas...
1 K 34
skaworld #5 skaworld
#2 #4 Sois la definicion de todo lo que va mal en este pais.

Poco se apedrea...
6 K 87
#11 marcotolo
#5 a ver, le articulo habla de cocer una tortilla en le microondas,
aqui en coruña la tortilla es tradicion, de lo que habla el articulo no es tortilla para mi
1 K 23
arturios #22 arturios
#11 ¿Lleva huevos batidos, patatas y cosas que luego se pasan por una sartén? pues tortilla, otra cosa es que no sea una tortilla a tu gusto.
0 K 11
#32 marcotolo
#22 que si, si eso pasa con toda la cocina al final
0 K 11
reivaj01 #7 reivaj01
#4 De hecho, ya venden hasta la tortilla hecha
1 K 31
dilsexico #27 dilsexico
#7 El proximo paso es que nos vendan la tortilla masticada, lista para tragar.
0 K 10
#13 marcotolo
#4 yo era mas por que estuvieran fritas por lo menos
0 K 11
arturios #21 arturios
#4 Yo las uso para "freirlas" en la airfryer (cosas de tener que tomar poca grasaza).
0 K 11
josde #24 josde *
#4 Y por suerte para los demás en los supermercados venden tortillas ya hechas, sin tener que cortar nada ni usar microondas, algunas son muy buenas, otras.......:troll:
1 K 40
#25 Leclercia_adecarboxylata
#24 Sí! Venden trozos de tortilla a 3 euros. El otro día compre 6 y las junté.
0 K 20
josde #23 josde
#2 Pero usas huevo, verdad ?.
0 K 20
#30 marcotolo
#23 y lo hago en la cocina y todo xD xD
0 K 11
The_Ignorator #12 The_Ignorator
Y luego que si la cebolla....
Estamos errando el tiro de quienes son los herejes
1 K 20
dilsexico #29 dilsexico
#12 Son los de la tortilla francesa tratando de dividirnos, fijate que contra ellos no hay nunca ninguna critica.
1 K 20
MoñecoTeDrapo #20 MoñecoTeDrapo *
Pues muy bien, el microondas tiene mala prensa por el magufismo de las radiaciones. ¡Que viva el microondas!
PD: no es al microondas, es ayudándose para la preparación con el microondas, pero bueno...
0 K 10
#26 amusgada
15 min me parece un pasote, aunque no puedo despreciar el método porque desde que lo hago en bol de cristal no tengo que andar media hora pochando papa. Aunque lo hago un poco diferente: primero papas y la cebolleta pasao por la mandolina con sal un par de minutos pa que sude, retiro el agua, y luego ya si que un par de cucharadas de AOVE, pimiento verde o lo que me pete, revolver bien, 5-10 minutos parando un par de veces para revolver el mejunje y que no se sobredore alguna patata. Ni flim ni…   » ver todo el comentario
0 K 8
#31 trasparente
Yo creo que 15mn a 800W revienta el film.
0 K 8

menéame