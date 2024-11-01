Cómo hacer una tortilla de patatas en el microondas (receta)  

Comenzaremos pelando las patatas y cortándolas lo más finas posibles en rodajas y hacemos la misma operación con la cebolla . Ponemos las rodajas de hortalizas en un bol apto para el microondas y añadimos tres o cuatro cucharadas de aceite. Removemos para que se impregnen las patatas, y cubrimos el bol con film transparente de cocina, cerrándolo muy bien para que no quede ninguna rendija por la que se pueda escapar el vapor. Colocamos el bol en el microondas a 800 w durante 15 minutos. A continuación vienen los huevos...