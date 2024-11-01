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Como hacer una tarta Goatse (NSFC)

Como hacer una tarta Goatse (NSFC)  

A todos nos gusta celebrar los cumpleaños con un dulce. Demuestra a tus amigos tus dotes culinarias y sorprenderles con una tarta personalizada Goatse.

| etiquetas: tarta , goatse , dulces , felicidades
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7 comentarios
4 1 0 K 60 ocio
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo *
#0 Pon el aviso NSFW, que lo ha visto mi jefe y ahora nos exige a todos en la oficina hacerlo (y no una tarta precisamente).
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Ascender no es sencillo. Hay que ser una persona flexible.
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Lo más importante para ascender, es hacerlo bien cuando estás abajo.

Concretamente, cuando estás en el pilón.
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Nube_Gris #5 Nube_Gris
#3 Y dejar que te dilaten la jornada laboral de 8 a 9, 10 u 11 horas.
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#6 Feliberto
A portada!
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pitercio #7 pitercio
En general dan bastante asco pero la de caja roja tiene su gracia.
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menéame