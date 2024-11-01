¿Cómo de grande era el Titanic comparado con otras cosas?

El Titanic medía 269 metros de largo y 28 metros de ancho. El Titanic era tan largo como 5.9 aviones comerciales. El titanic era tan largo como 22 autobuses de dos pisos de Londres. El Titanic era tan largo como 59 coches y tan ancho como 6.1 coches. El Titanic era tan largo como 2.6 campos de fútbol americanos. El Titanic era tan largo como 2.9 Estatuas de la Libertad y tan ancho como 0.3 Estatuas de la Libertad. El Titanic era tan alto como un edificio de 16 plantas.