¿Cómo de grande era el Titanic comparado con otras cosas?

El Titanic medía 269 metros de largo y 28 metros de ancho. El Titanic era tan largo como 5.9 aviones comerciales. El titanic era tan largo como 22 autobuses de dos pisos de Londres. El Titanic era tan largo como 59 coches y tan ancho como 6.1 coches. El Titanic era tan largo como 2.6 campos de fútbol americanos. El Titanic era tan largo como 2.9 Estatuas de la Libertad y tan ancho como 0.3 Estatuas de la Libertad. El Titanic era tan alto como un edificio de 16 plantas.

johel #2 johel
2.6 campos de futbol, por fin alguien que usa la medida estandar de los informativos españoles :troll:
#7 Seat127
#2 pero son campos de fútbol americanos, que eso es como medir en pies y pulgadas!!
FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame
¿Pero que mierda de comparaciones son esas? Todo el mundo sabe que las cosas se miden por latas de sardinas Bernabeus
Ramen #3 Ramen
Lo compara con el arca de Noé??? pero qué borracho ha escrito eso?
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#3 Génesis 6,15:
"Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura."
(1 codo son unos 45 cm)
#4 Fanpiro
Y cuantas piscinas olímpicas? Y cuántos. Cristianos ronaldos? Y cuántos Bernabeus? Y cuantos Central Parks?
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#4 unos 5 largos de piscinas olímpicas y media de largo, y medio largo de piscina olímpica de ancho.
144 CR7 de largo y 15 CR7 de ancho.
2,5 Bernabéus de largo y un cuarto de Bernabéu de ancho
27/400 de longitud mayor de Central Park de largo y 3/400 de ancho
