El Titanic medía 269 metros de largo y 28 metros de ancho. El Titanic era tan largo como 5.9 aviones comerciales. El titanic era tan largo como 22 autobuses de dos pisos de Londres. El Titanic era tan largo como 59 coches y tan ancho como 6.1 coches. El Titanic era tan largo como 2.6 campos de fútbol americanos. El Titanic era tan largo como 2.9 Estatuas de la Libertad y tan ancho como 0.3 Estatuas de la Libertad. El Titanic era tan alto como un edificio de 16 plantas.
"Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura."
(1 codo son unos 45 cm)
144 CR7 de largo y 15 CR7 de ancho.
2,5 Bernabéus de largo y un cuarto de Bernabéu de ancho
27/400 de longitud mayor de Central Park de largo y 3/400 de ancho