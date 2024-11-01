Trumpismo por escrito

¿Cómo un garrulo basto y faltón, con un discurso tremendamente simple y abiertamente racista y misógino puede sacar millones de votos de gente trabajadora siendo él un multimillonario que se ha enriquecido con la especulación? Esta sería la pregunta a hacer en 2016 cuando fue elegido Donald Trump. Pero que ese mismo energúmeno sea reelegido volviendo su discurso más radical y tras animar a un golpe de estado, todavía se nos antoja más insensato. No voy a exponer nada novedoso, la idea es mirar no tanto al personaje como al fenómeno a través de