¿Cómo explicar a nuestros hijos que les hemos permitido hacer algo que hoy es ilegal?

Las redes sociales funcionan mediante gratificación intermitente, el mismo principio que utilizan las máquinas tragaperras, como explica la Dra. Salmerón, autora del plan digital familiar promovido por la Asociación Española de Pediatría. No saber cuándo llegará la recompensa es precisamente lo que más engancha. La dopamina —la molécula de la anticipación y la motivación— aumenta, el cerebro se vuelve más atento, más expectante, y la conducta se refuerza y se repite...

#4 Leon_Bocanegra
Ni que fuera la primera vez que se ilegaliza algo que anteriormente fue legal.
#3 Marisadoro
¿Como explicar a nuestros hijos que cuando se sube una noticia en MnM no es absolutamente obligatorio poner el primer comentario?
#6 Leon_Bocanegra
#3 entiendo que tus hijos no te tendrán en el ignore.
#5 alfre2
Antes de que se prohibiera a los conductores sentar a los menores en el asiento delantero de un vehículo ya había padres que lo hacían, porque intuían que sentarlos adelante no traía nada bueno.

Bienvenido a la paternidad. Estar pendiente de los hijos a veces supone adelantarse a las decisiones de tu gobierno, y ser tú mismo quien las toma.
#1 YSiguesLeyendo
... Además, el contenido no es neutro. Es altamente personalizado. Cada menor recibe exactamente aquello que más activa su sistema de recompensa. Que algo interese no significa que sea beneficioso. En adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, los algoritmos refuerzan el malestar: cuanto más contenido relacionado con la enfermedad consumen, más de ese contenido reciben, cerrando un círculo peligroso...
#8 Gry
Échale las culpas a Sánchez. :troll:

- Lo siento, Pedro Sánchez ha dicho que ya no podéis usar Instagram
- Pues vale.
- Ni ver porno
- ¡¡¡Noooooooo!!!
#9 Leon_Bocanegra
Durante años permitimos algo convencidos de que no hacía daño. Hoy sabemos que sí. Y ahora, además, es ilegal.


Ya es ilegal? Desde cuándo?
#7 plutanasio
Es una vergüenza. La excusa son los menores. Si ponemos el límite a los 16, por qué no les dejamos votar a partir de esa edad?
#10 sorecer
#7 Conducir se les deja en muchos sitios. Quizas es el momento de plantearlo.
#2 janatxan
Explicandoles que la legalidad no es una entidad inmutable y evoluciona con el tiempo y la sociedad. Y que los politicos, en general, hacen lo que les salga de los cojones, beneficie o no a la sociedad que se supone sirven.
