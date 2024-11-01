¿Cómo explicar a nuestros hijos que les hemos permitido hacer algo que hoy es ilegal?

Las redes sociales funcionan mediante gratificación intermitente, el mismo principio que utilizan las máquinas tragaperras, como explica la Dra. Salmerón, autora del plan digital familiar promovido por la Asociación Española de Pediatría. No saber cuándo llegará la recompensa es precisamente lo que más engancha. La dopamina —la molécula de la anticipación y la motivación— aumenta, el cerebro se vuelve más atento, más expectante, y la conducta se refuerza y se repite...
| etiquetas: menores , redes sociales , salud mental , psicologia , ciencia , adicciones
Bienvenido a la paternidad. Estar pendiente de los hijos a veces supone adelantarse a las decisiones de tu gobierno, y ser tú mismo quien las toma.
- Lo siento, Pedro Sánchez ha dicho que ya no podéis usar Instagram
- Pues vale.
- Ni ver porno
- ¡¡¡Noooooooo!!!
Ya es ilegal? Desde cuándo?