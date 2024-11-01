¿Cómo explicar a nuestros hijos que les hemos permitido hacer algo que hoy es ilegal?

Las redes sociales funcionan mediante gratificación intermitente, el mismo principio que utilizan las máquinas tragaperras, como explica la Dra. Salmerón, autora del plan digital familiar promovido por la Asociación Española de Pediatría. No saber cuándo llegará la recompensa es precisamente lo que más engancha. La dopamina —la molécula de la anticipación y la motivación— aumenta, el cerebro se vuelve más atento, más expectante, y la conducta se refuerza y se repite...