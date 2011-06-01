Como entrenar el dorsal ancho: Mejores ejercicios para ganar amplitud de espalda

La clave está en la técnica y la activación muscular. Este artículo desglosa la anatomía del dorsal ancho, compara las dominadas y jalones con datos electromiográficos (EMG) y revelan la cual es la mejor técnica para que dejes de usar los brazos y sientas la espalda en tus entrenamientos, ayudándote así a construir una espalda con mayor amplitud (espalda en V). Este artículo está basado en los estudios de Schoenfeld y Andersen.
etiquetas: entrenamiento , espalda , dorsal , fitness
