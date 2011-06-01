edición general
8 meneos
51 clics
Como entrenar el dorsal ancho: Mejores ejercicios para ganar amplitud de espalda

La clave está en la técnica y la activación muscular. Este artículo desglosa la anatomía del dorsal ancho, compara las dominadas y jalones con datos electromiográficos (EMG) y revelan la cual es la mejor técnica para que dejes de usar los brazos y sientas la espalda en tus entrenamientos, ayudándote así a construir una espalda con mayor amplitud (espalda en V). Este artículo está basado en los estudios de Schoenfeld y Andersen.

| etiquetas: entrenamiento , espalda , dorsal , fitness
8 0 5 K 22 ciencia
11 comentarios
Anfiarao #1 Anfiarao
#0 en ciencia?

Envío erróneo
0 K 11
dark_soul #9 dark_soul
#1 Si, claro. La biomecánica es una ciencia no?
0 K 6
#2 moneslash
No conocía esta web. Está llena de artículos super-bien explicados. Gracias! (no tanto por el artículo del enlace como por el site completo)
0 K 6
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Comiendo batidos de proteínas y gelatina y ya está.
0 K 10
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#3 y creatina!!!!

Pero sobre todo: pinchandote testosterona y con nandrolona.
0 K 8
Javi_Pina #7 Javi_Pina
#5 Lo que sea pero el gimnasio no lo piso :take:
0 K 10
ostiayajoder #11 ostiayajoder
#7 es bastante mas agradecido de lo q parece.

Y una vez vas cumpliendo años es bueno tener mas masa muscular.

No es malo....
0 K 8
manbobi #4 manbobi
Me vibra el detector de spam
1 K 21
enriquefriki #6 enriquefriki
¿Dorsal ancho? El que tiene el escroto pancho :troll:
0 K 10
ostiayajoder #10 ostiayajoder
Pero claro...

El articulo de como tener un isquio ancho, abductores anchos o cuadriceps anchos no los mira ni dios.

"
-Cuando q tu va a aser pielna lomogoldo?
- El lunes... de 2090!!!
-Igual q yo!!"

m.youtube.com/watch?v=629SuTVVtH4
0 K 8

