Cómo enseñar pensamiento crítico cuando es la IA la que piensa

Una de la Cuatro Grandes firmas consultoras, Deloitte, acaba de reembolsar $291,000 dólares al gobierno australiano después de admitir que usó ChatGPT para producir una revisión de cumplimiento plagada de errores. El informe contenía referencias inexistentes, citas inventadas y casos judiciales inventados. El académico de la Universidad de Sydney, Christopher Rudge, dijo que había múltiples “alucinaciones” que parecían no estar respaldadas por ninguna evidencia real.
Reembolsar y ya ?
La responsable no es la IA, es Deloitte. Y esto roza o sobrepasa el delito