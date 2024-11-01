edición general
Cómo enseñar pensamiento crítico cuando es la IA la que piensa

Una de la Cuatro Grandes firmas consultoras, Deloitte, acaba de reembolsar $291,000 dólares al gobierno australiano después de admitir que usó ChatGPT para producir una revisión de cumplimiento plagada de errores. El informe contenía referencias inexistentes, citas inventadas y casos judiciales inventados. El académico de la Universidad de Sydney, Christopher Rudge, dijo que había múltiples “alucinaciones” que parecían no estar respaldadas por ninguna evidencia real.

#1 chavi
Como que "reembolsar" ???
Reembolsar y ya ?

La responsable no es la IA, es Deloitte. Y esto roza o sobrepasa el delito
