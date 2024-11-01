Cómo los economistas despolitizaron la economía [en]

No hay problemas económicos que no sean inevitablemente problemas políticos. La economía es profundamente política en múltiples niveles. El sistema económico capitalista que nos oprime es político; las políticas económicas destinadas a salvaguardarlo y gestionarlo son políticas; y la disciplina económica que nos proporciona una lente a través de la cual vemos el mundo es política. Si la gente dejara de aceptar su condición de trabajadores asalariados mal pagados y sin empleo seguro, nuestro sistema económico se derrumbaría.