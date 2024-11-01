Cómo los economistas despolitizaron la economía [en]

No hay problemas económicos que no sean inevitablemente problemas políticos. La economía es profundamente política en múltiples niveles. El sistema económico capitalista que nos oprime es político; las políticas económicas destinadas a salvaguardarlo y gestionarlo son políticas; y la disciplina económica que nos proporciona una lente a través de la cual vemos el mundo es política. Si la gente dejara de aceptar su condición de trabajadores asalariados mal pagados y sin empleo seguro, nuestro sistema económico se derrumbaría.
| etiquetas: capitalismo contemporáneo , lucha de clases , política económica
Quitaron lo de "política" para intentar dar esa apariencia de ser imparcial.
Pero la realidad, es que el reparto de recursos, por definición es política, ya que hay que elegir si esos recursos van en beneficio de los que tienen mucho, con la esperanza de que les den más rendimiento o que vayan en beneficio de una mayoría social por equidad y bienestar social.