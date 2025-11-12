edición general
¿Cómo crearon las comunidades indígenas del norte ropa impermeable hace miles de años? (ENG)

Miles de años antes de que se inventara el Gore-Tex en la década de 1970, las comunidades indígenas de Groenlandia, Alaska, Siberia y Canadá fabricaban ropa impermeable y transpirable utilizando los intestinos de focas, ballenas, morsas e incluso osos. Los intestinos eran perfectos para esto debido a sus propiedades naturales. Un lado del intestino podía bloquear la lluvia, mientras que el otro permitía que escapara el sudor, gracias a unos poros diminutos, lo suficientemente grandes como para que pasara el sudor.

wurm #1 wurm
85 gramos de peso. Impresionante
Kantinero #3 Kantinero
El instinto de supervivencia agudiza el ingenio.

Ahora estamos involucionando
#2 covacho
Con pellejo de gore-trex.

Matadme
#4 Tronchador.
Condiciones de vida duras de cojones.
No especifica con que material cosían los retales y me produce curiosidad. ¿Cuerda de tendones, cuero?
