Israel prohíbe la pesca, navegación o extraer recursos en los 40 Km de costa Gazatí. Fue en fases. En Oslo 1995, la zona de pesca se estableció en 37Km, pero no se permitió; en el 2002 Israel dijo 22Km, pero tampoco lo permitía; en el 2007, Israel rebajó la zona de pesca a 11Km; en 2009 declaró bloqueo naval y zona de pesca de 5.5Km y finalmente 0Km en 2025. Antes de 2023, 2K barcas, 6K trabajadores y 110K personas vivían de la pesca. La costa tiene 30K Millones de m3 de gas. Actualmente los palestinos no pueden ni nadar, bajo pena de muerte.