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¿Cómo se convirtió la costa de Gaza en un muro? [ENG]  

Israel prohíbe la pesca, navegación o extraer recursos en los 40 Km de costa Gazatí. Fue en fases. En Oslo 1995, la zona de pesca se estableció en 37Km, pero no se permitió; en el 2002 Israel dijo 22Km, pero tampoco lo permitía; en el 2007, Israel rebajó la zona de pesca a 11Km; en 2009 declaró bloqueo naval y zona de pesca de 5.5Km y finalmente 0Km en 2025. Antes de 2023, 2K barcas, 6K trabajadores y 110K personas vivían de la pesca. La costa tiene 30K Millones de m3 de gas. Actualmente los palestinos no pueden ni nadar, bajo pena de muerte.

| etiquetas: gaza , costa , israel , muro , bloqueo , gas
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3 comentarios
18 4 0 K 258 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Vaya malos que son los iraníes bloqueando Ormuz.
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Laro__ #3 Laro__
Es más sencillo: En Oslo 1995, la zona de pesca se estableció en 37Km, pero no se permitió... ... luego se encontró gas y se decidió exterminar mediante un genocidio a los palestinos de Gaza para quedarse con sus recursos.
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#2 soberao
Si pescan no pueden morir lentamente de hambre como ocurre ahora, que Israel bloquea la entrada de camiones por todas las fronteras y así controla que como en el Gueto de Varsovia en Gaza tengan las mínimas calorías para que mueran lentamente y sin ruido.
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menéame