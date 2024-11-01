Cómo un clip salvó un bombardero de 750 millones de dólares [ENG]

Resulta fácil olvidar cuán intensa era la experimentación de la aviación en los años 60. EE.UU estaba intentando entender qué le pasaba a los grandes aviones al borde de Mach 3 (triple de la velocidad del sonido). En medio de esa carrera estaba el XB-70 Valkyrie, un bombardero de investigación de seis motores que subía como un cohete y volaba tan rápido como nada de su tamaño lo hubiese hecho antes. El 30 de abril de 1966, uno de esos vuelos tuvo un problema al que se enfrentaría el Tte. Cnel. Joe Cotton, el tren de aterrizaje estaba atascado.