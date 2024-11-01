edición general
¿Cómo los chinos hacen tela de plantas? [CNH]

Documental de Shanbai sobre la elaboración, en este caso, de tela a partir de la extracción de fibras de plantas.

rmdf
Hay Eugenio Monesma, hay meneo
MoñecoTeDrapo
el algodón, el cáñamo y el lino son plantas de las que se hacen fibras

Pero esto se refire más a la grasscloth, la tela de ramio tradicional china,
www.haier-europe.com/es_ES/blog/guia-del-tejido-de-ramio-aplicaciones-
pazentrelosmundos
Este canal de YouTube me da una paz que es innenarrable...

Y si hay texto en chino pero se puede ver perfectamente ya que es todo sin voz.
Cuchifrito
Como son muchos hacen tela, pero tela, de todo.
