Cómo cancelar un Bizum y ejemplos

Las prisas en la mayoría de los casos no ayudan, y lo sabes. A todos nos ha pasado eso de dejarnos llevar por impulsos, hacer algo a toda pastilla y no poner atención. Es entonces cuando decimos: ¡oh, me he equivocado! Y ahora, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo cancelo el bizum? Te contamos todo esto porque en Bizum solemos atender consultas sobre cancelaciones. Hoy repasamos tres situaciones concretas en las que te preguntas eso de… ¿puedo cancelar el Bizum?
Es temerario que den ese consejo dadas las estafas que se están produciendo con ello. Si alguien que no conocéis os pide que le devolváis un bizum erróneo el mejor consejo es no hacerlo y contactar con el banco para que sean ellos quienes se encarguen de hacer lo oportuno.
De lo contrario podéis ser víctimas de una estafa. Esa "devolución" que hacéis no es tal y acaba en manos del atacante, y posteriormente el bizum fraudulento que habéis recibido lo revierte el banco o bizum y pasáis a ser la víctima.