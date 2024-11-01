Cómo cancelar un Bizum y ejemplos

Las prisas en la mayoría de los casos no ayudan, y lo sabes. A todos nos ha pasado eso de dejarnos llevar por impulsos, hacer algo a toda pastilla y no poner atención. Es entonces cuando decimos: ¡oh, me he equivocado! Y ahora, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo cancelo el bizum? Te contamos todo esto porque en Bizum solemos atender consultas sobre cancelaciones. Hoy repasamos tres situaciones concretas en las que te preguntas eso de… ¿puedo cancelar el Bizum?