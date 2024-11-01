Cómo el Apartheid israelí destruyó mi ciudad natal [ENG]  

Apartheid, segregacionismo, violencia de los pobladores, acoso militar. Eso sucede en toda Cisjordania, pero quizás en ningún lugar sucedan esas escenas de forma tan concentrada como en la ciudad antigua de Hebrón.En este documental profundamente personal, Dena pasa un día en Hebrón siguiendo los pasos de su padre, quien nació y se crió en Hebrón . Allí habla con los palestinos que sufren ese acoso diario por parte de los israelíes.