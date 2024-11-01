edición general
Cómo alejar el karma y abrir los caminos (guía)

Existe un ritual sencillo y fácil de hacer con sal. Primero enciende una vela blanca de purificación. Luego busque un plato blanco. Sobre el plato coloque una sal marina, luego agregue tres huevos, unas ramas de artemisa y esencia de su elección. Ore el salmo 91, mientras le pide a Dios que elimine cualquier elemento de su vida. Antes de irse a dormir, establezca una intención clara de liberación del karma negativo. Deslice el plato debajo de la cabecera de su cama durante nueve días. Pasados 9 días, entierre todos estos elementos.

yopasabaporaqui
No es así.

Busque un plato blanco hondo.
Coja los 3 huevos.
Bátalos.
Añada patata y CEBOLLA pochada.
A la sartén
Ore y rece porque no se pegue.
Deslice la tortilla en el plato.
Mmmmm
mrM4
#4 la cebolla añade ruido pero al final el resultado en karma es neutro
yopasabaporaqui
#5 Pero en sabor es superlativo.
mrM4
Para alejar el karma lo mejor es abrir una cuenta nueva en meneame y dedicarte de decir tonterias.

PD: Tambien se pueden mandar noticias tontas :-D
Iori
#1 Bah, con etiquetar a los amigos de las listas de usuarios ya lo tendríamos. Ya sabes, esos que dicen que no se pueden hacer listas de fascistas hijos de puta pero ellos si que hacen listas de sus "enemigos".
cenutrios_unidos
Yo como tengo cuenta Premium de la vida siempre tengo 20 de Karma.
Pepepaco
He entrado a leer la noticia convencido que era una web de parodia, pero no.
¡Joder!, es en serio.
#0 Empiezo a pensar que los que hablan de la decadencia de Menéame tienen razón.
menéame