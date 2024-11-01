Cómo alejar el karma y abrir los caminos (guía)

Existe un ritual sencillo y fácil de hacer con sal. Primero enciende una vela blanca de purificación. Luego busque un plato blanco. Sobre el plato coloque una sal marina, luego agregue tres huevos, unas ramas de artemisa y esencia de su elección. Ore el salmo 91, mientras le pide a Dios que elimine cualquier elemento de su vida. Antes de irse a dormir, establezca una intención clara de liberación del karma negativo. Deslice el plato debajo de la cabecera de su cama durante nueve días. Pasados 9 días, entierre todos estos elementos.