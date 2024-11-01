edición general
El Comité Científico del Mar Menor no considera que haya motivos de alarma sobre una posible 'sopa verde'

El presidente del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, considera que una nueva 'sopa verde' "es posible siempre", pero que "depende de las condiciones que se den". El catedrático de la Universidad de Murcia (UMU) ha explicado, tras la reunión del Comité este miércoles, que el otoño y la próxima llegada del invierno es un "factor a favor" mientras que el hecho de que las danas pueden ser repetitivas lo es en contra. También influirán "los retardos en la entrada de agua y que haya más o menos eventos".

