La Comisión invierte 14 000 millones de euros a través de Horizonte Europa para impulsar el liderazgo mundial en investigación e innovación

La Comisión Europea ha adoptado hoy el programa de trabajo principal de Horizonte Europa para 2026-2027, una inversión de 14 000 millones de euros destinada a impulsar la investigación y la innovación (I+I) en todos los objetivos estratégicos de la UE. Entre estos objetivos figuran alcanzar la neutralidad climática, impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la investigación y la innovación, y garantizar la resiliencia en un mundo en rápida evolución. [en ingles]