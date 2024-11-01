La Comisión invierte 14 000 millones de euros a través de Horizonte Europa para impulsar el liderazgo mundial en investigación e innovación

La Comisión Europea ha adoptado hoy el programa de trabajo principal de Horizonte Europa para 2026-2027, una inversión de 14 000 millones de euros destinada a impulsar la investigación y la innovación (I+I) en todos los objetivos estratégicos de la UE. Entre estos objetivos figuran alcanzar la neutralidad climática, impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la investigación y la innovación, y garantizar la resiliencia en un mundo en rápida evolución. [en ingles]
| etiquetas: europa , tecnologia
Programa de Trabajo Horizonte Europa 2026-2027: 14.000 Millones de Euros para I+i
Hoy, la Comisión Europea ha adoptado el principal programa de trabajo de Horizonte Europa para 2026-2027, una inversión de 14.000 millones de euros destinada a impulsar la investigación y la innovación (I+i) en consonancia con los objetivos estratégicos de la UE. Estos objetivos incluyen alcanzar la neutralidad climática, fomentar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la I+i, y garantizar la… » ver todo el comentario